Federico Rossi, dedica a Paola Di Benedetto/ “Orgoglioso della persona che sei”

Federico Rossi non vede l’ora di riabbracciare la fidanzata Paola Di Benedetto da cui è lontano esattamente da tre mesi. Il cantante, che ha sempre sostenuto e seguito la fidanzata nella sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020, nelle scorse ore, si è anche scagliato contro Fernanda Lessa non avendo gradito alcune affermazione della modella brasiliana che ha poi replicato per le rime. In queste ore, però, l’unico pensiero di Federico Rossi è tornare a vivere la sua quotidianità con Paola Di Benedetto a cui, nel corso degli ultimi tre mesi, ha potuto solo inviare dei videomessaggi. Guardando le tante immagini della loro storia d’amore, l’ex cantante del duo musicale di Benji e Fede, ha ritrovato una vecchia foto dell’ex Madre Natura che ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram non solo per farle una speciale dedica d’amore, ma anche per urlare al mondo quanto sia orgoglioso di essere il suo fidanzato.

FEDERICO ROSSI, LA DEDICA A PAOLA DI BENEDETTO PRIMA DELLA FINALE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

A causa dell’emergenza coronavirus, Federico Rossi e Paola Di Benedetto dovranno aspettare un po’ prima di riabbracciarsi. Tuttavia, l’imminente uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 dell’ex Madre Natura ha spinto il cantante a fare un bilancio non solo degli ultimi tre mesi vissuti lontano da lei, ma anche di tutta la loro storia d’amore. “Ho ritrovato questa foto in galleria, per me molto significativa. Sono tre mesi che siamo distanti, ma sono orgoglioso della persona che sei, orgoglioso del fatto che ci siamo scelti…“, ha scritto Federico su Instagram. In vista, poi, della finale che Paola ha conquistato dopo Sossio Aruta e Aristide Malnati per volere del pubblico, Federico conclude così la sua dedica: “fai vedere chi sei”.





