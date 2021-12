Federico Rossi/ Dopo l’ex Paola Di Benedetto ha una nuova fidanzata?

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati protagonisti di un amore da favola, che li aveva portati anche alla convivenza e che entrambi pensavano potesse durare a lungo. La realtà è stata però diversa, nonostante il tentativo di riavvicinarsi dopo essere stati separati per un breve periodo; ora i due hanno intrapreso strade separate pur continuando a mantenere buoni rapporti.

I due si sono poi rivisti pochi mesi fa, in occasione dell’evento RTL 102.5 Power Hits Estate, che lei presentava. A tutti è apparsa evidente quanto i due abbiano una forte stima reciproca nonostante i sentimenti che li univano si siano spenti: “A questa presentazione ci tengo particolarmente – ha detto l’ex vincitrrice del ‘Grande Fratello Vip‘ sul palco -. La loro amicizia è rimasta la stessa, anche la nostra in realtà”.

Almeno per ora Paola Di Benedetto sembra essere intenzionata a concentrarsi sulla sua carriera e ha mettere da parte l’amore dopo la fine della storia con Federico. Lui la pensa allo stesso modo? Il cantante non si è espresso sulla questione, ma c’è chi pensa che possa essere nato qualcosa con Annalisa Scarrone, con cui ha animato l’estate con la loro canzone “Movimento lento“.

Secondo quanto riportato da ‘Diva e donna’, i due sarebbero stati sorpresi nel dietro le quinte dell’evento veronese mentre si scambiavano effusioni inequivocabili. “C’è chi vocifera ci sia del tenero tra Annalisa e Federico. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più” – ha scritto il giornale. Non resta che attendere per capire quale sia la verità.

