Federico Rossi è fidanzato? Dopo essersi lasciato con Paola Di Benedetto, nessuna conferma ufficiale su altre relazioni: cosa sappiamo

Sono state varie, nel corso degli anni passati, le storie di Federico Rossi, il cantante del duo “Benji e Fede” molto amato dal pubblico, soprattutto quello femminile.

Negli ultimi anni, invece, il cantante sembra aver adottato la linea della privacy: raramente si è mostrato in compagnia di qualche donna. Cosa sappiamo, dunque, dei tempi più recenti? Federico Rossi è fidanzato? Negli ultimi tempi Federico Rossi è stato accostato ad una nuova e bellissima ragazza, Orian Ichaki.

Sara Marino, chi è la ex fidanzata di Tananai?/ Quattro anni insieme, poi l'addio inaspettato

Non si tratta sicuramente di un volto nuovo per il mondo dello spettacolo: Orian è infatti la Madre Natura di “Ciao Darwin”, per tanti la più bella nella storia del programma. Orian Ichaki è inoltre una modella molto amata nonché imprenditrice: ha creato una sua linea di gioielli. Le informazioni sul suo conto non sono tantissime: al di là della sua bellezza e la carriera già avviata, non sappiamo se la storia con Federico Rossi sia o meno confermata.

Sarah Toscano, chi è: dal tennis alla musica/ I progetti dopo Amici 23 e Sanremo

Federico Rossi è fidanzato? La storia con la ex Paola Di Benedetto: “Un bel rapporto”

Nel 2023 Federico Rossi ha chiuso la storia d’amore con Paola Di Benedetto: una relazione importante, durata diversi anni, che ha avuto un peso speciale nella vita di Federico ma anche della stessa ex fidanzata, oggi felice con Raoul Bellanova. Proprio nel 2023, dopo diversi avvistamenti insieme che hanno fatto pensare ad un riavvicinamento con Paola Di Benedetto, Federico Rossi ha spiegato: “Posso dire soltanto che non c’è nulla di più bello dell’amore che ci lega a prescindere da una relazione.

Chi ha ucciso Peppino Impastato? Le inchieste e i processi/ La verità sul delitto tra omertà e depistaggi

Abbiamo un rapporto che non è facile da capire, un supporto che va oltre la relazione comune”. Un grande affetto, dunque, che oggi resta tra i due anche se la storia è finita da tanto tempo. Dopo la fine della storia con Paola, Federico Rossi non ha più ufficializzato nessun’altra storia, neppure quella con Orian.