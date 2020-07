Federico Rossi e Paola di Benedetto, “2 anni d’amore”/ “Anniversario sfortunato…”

Federico Rossi e Paola di Benedetto festeggiano due anni d’amore. Alla faccia di chi ha parlato di un presunto tradimento in passato e di chi non ha mai scommesso un euro sul loro amore. Non solo i due sono felici e innamorati ma sono pronti a vivere un altro anno insieme arrivando al traguardo dei loro primi due anni fatti di lontananza, di vacanze insieme, di quarantena e della prova regina della casa del Grande Fratello Vip. Il loro amore ha resistito a tutto questo e ha superato molti ostacoli ma ancora oggi è pulsante e appassionata tant’è che lo stesso Federico Rossi, proprio qualche ora fa, ha fatto una speciale dedica alla sua amata Madre Natura al grido di: “2 Anni di noi ❤️ Potrei scriverci un libro su questi due ragazzi… Ma per ora mi limito a viverli, con sempre più curiosità e desiderio”.

ANNIVERSARIO SFORTUNATO PER PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI

Dall’altro lato c’è Paola di Benedetto, una ragazza matura e con la testa sulle spalle che ha superato alla grande la liason con Francesco Monte post Isola dei Famosi e che ha ritrovato il sorriso al fianco del suo Federico Rossi. Lei stessa rivela che avevano organizzato un viaggio per Santorini ma che alla fine, per una serie di problemi, hanno dovuto rinunciare “ritrovandosi a sfondarsi di cibo nel loro ristorante preferito”. La risposta di Federico? “Anniversario sfortunato Anno fortunato”. Cosa bolle in pentola per la coppia? Quello che è certo è che i due sono lanciatissimi verso il futuro, un futuro che li vedrà insieme nuovo reality permettendo…



