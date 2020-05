Federico Rossi e Paola Di Benedetto insieme in quarantena?/ Lui sbotta: “da lei…”

Pubblicità

Federico Rossi non ha violato la quarantena per Paola Di Benedetto. Nei giorni scorsi, erano spuntati alcuni rumors che volevano il cantante a Vicenza dalla fidanzata. Rumors che, tuttavia, sono stati smentiti da una videointervista che l’ex duo musicale Benji & Fede ha rilasciato al settimanale Grazia. I due cantanti hanno parlato della loro quarantena a Modena confermando di essere entrambi lontani dalle rispettive fidanzate. Nessuna violazione della quarantena, dunque, da parte di Federico Rossi che, insieme alla fidanzata Paola, ha deciso di dare “il buon esempio” ai tantissimi giovani che li seguono rimandando l’incontro al post coronavirus. “Non ci vediamo da più di tre mesi: prima il Grande Fratello Vip e poi la quarantena – ha confessato il cantante nella videointervista rilasciata dalla propria abitazione -. Posso sentirla solo in videochiamata. Non so se tenermi i discorsi più belli per quando la vedrò di persona”.

FEDERICO ROSSI: “NON VEDO PAOLA DI BENEDETTO DA TRE MESI”

Federico Rossi e Paola Di Benedetto smentiscono categoricamente la violazione della quarantena. Dopo le parole del cantante, infatti, la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020 si è mostrata nella sua stanza, a casa dei genitori mentre Federico si è mostrato in compagnia della madre. La coppia, dunque, dovrà aspettare ancora prima di vedersi. Dal 4 maggio, sarà possibile andare a trovare i congiunti, compresi i fidanzati stabili, che vivono nella stessa regione. Paola e Federico, però, si trovano l’una in Veneto e l’altro in Emilia Romagna. Il ricongiungimento, dunque, è ancora lontano, ma Federico Rossi non ha dubbi su quale sarà la prima cosa che farà appena la quarantena da coronavirus sarà finita ufficialmente: “andrò a trovare la mia ragazza”, ha detto nella videointervista al settimanale Grazia a cui ha ancora raccontato la reazione di Paola allo scioglimento del duo Benji&Fede – “Quando io e Benji abbiamo deciso di prendere strade separate, la mia ragazza era nella casa del reality, non sapeva nulla. Inizialmente è rimasta un po’ scioccata, poi ha capito che siamo due persone intelligenti e sapremo come muoverci”.



