Federico Rossi, ex Benji & Fede/ Reunion in vista? “Non metto limiti alla provvidenza”

Federico Rossi e Benjamin Mascolo tornano insieme?

Federico Rossi, l’ex cantante del duo Benji&Fede, sogna di poter partecipare al Festival di Sanremo come solista e di pubblicare un disco da solista. Intervistata da Tgcom ha dichiarato: “lavorativamente in questo momento sono più consapevole. Il mio obiettivo è un album tutto mio, da solista, che non so quando arriverà, non c’è una data, ma arriverà. Poi sarà il momento di pensare a un tour tutto mio”. Parlando poi di un possibile ritorno con Benjamin Mascolo ha precisato: “al momento non è prevista nessuna reunion. Sono state scritte tutte cose false, dovute al fatto che la sua relazione con Bella Thorne è terminata e lui è tornato in Italia, ma non è cosi. Io ho preso la mia strada e lui la sua, quindi non abbiamo in mente di formare di nuovo il duo o di fare una canzone insieme. Poi non metto limiti alla provvidenza, in futuro non so cosa accadrà”.

Federico Rossi/ Taglio col passato per “prendermi ciò che mi sono precluso”

Nessun ricongiungimento tra i due che in passato hanno scalato le classifiche di vendita e streaming diventando un vero e proprio fenomeno musicale amatissimo dalle ragazzine (e non solo).

Benji&Fede, Federico Rossi e Benjamin Mascolo sono in ottimi rapporti

Nonostante la rottura del duo musicale Benji&Fede, Federico Rossi e Benjamin Mascolo sono rimasti in ottimi rapporti come dimostra la lettera che Benji ha scritto all’amico dopo il grande successo del singolo “Pesche”: “ciao bro. Da quando abbiamo messo un punto alla nostra relazione artistica, mi sono fatto sentire sempre meno e ti ho pensato meno di quanto tu meritassi”.

Federico Rossi confessa "Sicuramente, ci sarà sempre qualcosa che mi manca..."/ A cosa si riferisce?

Un messaggio davvero sentito quello scritto da Benjamin all’amico a cui ha aggiunto: “stasera nel letto accanto a mia moglie, a cui dedico tutte le attenzioni, finalmente ne ho tenuta e costudita una speciale soltanto per te. Lei ti ama e io amo te. Lei comprende il legame che ci unisce come fratelli».

LEGGI ANCHE:

Federico Rossi, le condizioni dopo l'incidente/ "Tre costole rotte e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA