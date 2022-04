Federico Rossi/ Fidanzata? Il nuovo singolo del riscatto dopo i gossip…

Federico Rossi è pronto a far ballare i suoi fan e i telespettatori durante la puntata di oggi de Il Viaggio della Musica, show canoro condotto da Eleonoire Casalegno e Nicolò De Devitiis, su Italia 1. Il cantante, ex componente del duo Benji & Fede, ha da poco inciso un nuovo singolo dal titolo “Ti penso spesso”. Secondo quanto dichiarato sul quotidiano on line è molto orgoglioso del suo nuovo lavoro e di conseguenza lo stesso ha invitato tutti ad ascoltarlo. Federico Rossi ha spiegato di aver scritto la canzone motivato da una nuova carica ed energia, voglioso di raccontarsi attraverso le tante sfaccettature del suo essere. Un disco che trasmette adrenalina e freschezza, quasi una voglia di riscatto e di nuova linfa.

Il cantante è molto attivo sulle piattaforme social e possiede numerosi follower su Instagram, Twitter e Facebook. Aggiorna costantemente i suoi seguaci di tutto ciò che lo riguarda e non mancano i momenti dedicati alle sue attività che esulano dalla musica. In cerca di supporto e conferma da parte dei fan, Federico Rossi è un ragazzo molto sensibile e attento a tutto quello che lo circonda. Recentemente è stato protagonista di un gossip, prontamente smentito dagli interessati, circa una sua relazione con la collega Annalisa, con cui ha inciso uno splendido disco durante l’estate 2021. Attualmente il cantante, dopo la rottura con la fidanzata storica Paola Di Benedetto, pare sia single.

FEDERICO ROSSI: UNA CARRIERA INIZIATA “GRAZIE” A FACEBOOK

Curioso come la carriera di Federico Rossi sia di fatto iniziata grazie ai social. Il cantante, infatti, grazie a Facebook ha conosciuto Benji, e con lui, nel 2010, ha formato il famoso duo che li porterà ad avere tanto successo soprattutto tra le giovanissime. Una carriera folgorante quella di Bendji e Fede, che ha consentito loro di portarsi a casa ben due dischi d’oro e due dischi di platino.

Nel 2020 i due ragazzi annunciarono lo scioglimento e Federico Rossi ha iniziato così la sua carriera da solista. L’estate scorsa insieme ad Annalisa ha inciso il brano “Movimento Lento”, uno dei tormentoni della stagione. Federico Rossi sarà uno dei protagonisti de Il Viaggio della Musica, in onda su Italia 1.

