Federico Rossi, fidanzato Paola Di Benedetto/ Canzone d’amore per lei al Grande Fratello Vip

Federico Rossi continua a seguire la fidanzata Paola Di Benedetto da lontano. Il cantante di Benji e Fede non è ancora entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per fare una sorpresa alla sua dolce metà, ma le ha già lanciato dei messaggi importanti a cui, questa sera, si aggiungerà anche una canzone d’amore. La puntata di San Valentino del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, sarà davvero speciale per Paola che riceverà un regalo prezioso ed unico dal suo Federico. L’ex madre natura, innamoratissima del fidanzato, questa sera, ascolterà per la prima volta una canzone d’amore che Federico Rossi ha scritto per lei. Sarà un momento unico e speciale quello che il cantante regalerà alla fidanzata che sostiene nell’avventura nella casa anche da lontano.

FEDERICO ROSSI, CANZONE D’AMORE IN DIRETTA PER PAOLA DI BENEDETTO

Malinconica e desiderosa di rivedere il fidanzato Federico Rossi, la bellissima Paola Di Benedetto, nella puntata di San Valentino del Grande Fratello Vip 2020 riceverà il regalo che tutte le donne innamorate vorrebbero. Alfonso Signorini, infatti, le farà ascoltare in diretta la canzone che ha scritto per lei il cantante di Benji e Fede e, sicuramente, Paola reagirà con lacrime e sorrisi alla sorpresa. Nelle ultime settimane, la Di Benedetto ha parlato spesso della storia d’amore che sta vivendo con Federico svelando anche il lato romantico del cantante che è solito portarla spesso fuori e farle trovare rose rosse negli alberghi in cui soggiornano. La canzone d’amore che le ha dedicato, dunque, parlerà della loro storia? Pur essendo giovanissimi, Paola e Federico hanno affrontato già diverse tempeste: il regalo di San Valentino sarà la ciliegina sulla torta del loro amore?

