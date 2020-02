Federico Rossi, fidanzato Paola Di Benedetto/ “Se fosse a un reality, avrei bisogno di lui…”

Nel corso della settimana, Paola Di Benedetto si è lasciata andare ad alcune confessioni importanti sul suo fidanzato Federico Rossi, cantante di Benji e Fede. Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’ex Madre Natura ha confermato il tradimento da parte del suo compagno, dal quale è poi scaturita la rottura. “Quest’estate quando mi sono lasciata, sono stata single per tutta l’estate. – ha ammesso Paola – Ci siamo rimessi insieme a settembre, ho vissuto un momento bruttissimo. Lo ricordo come il momento più brutto della mia vita. Mi sono ripromessa di non cadere mai più in quella situazione mentale brutta.” Un periodo davvero complicato che, tuttavia, sembra ormai totalmente superato per la coppia.

Paola Di Benedetto preoccupata per il fidanzato Federico Rossi

Paola Di Benedetto è poi tornata a parlare del fidanzato Federico Rossi, ammettendo di sentire in modo molto forte la sua mancanza e di sentirsi anche un po’ in colpa. “Lui magari pensa che la sua ragazza non c’è perché sta facendo il Grande Fratello, non sta facendo una cosa di vita o di morte. – ha ammesso – Ho capito che fuori può succedere il finimondo, qua dentro non hai la percezione di nulla e questa cosa mi distrugge. Qua stanno uscendo le nostre personalità.” Paola si sente quasi in difetto per la scelta di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e, infatti, aggiunge: “È una piccola realtà anche questa, perché ci stiamo conoscendo. Mi viene da dire: caspita non è che gli ho tolto? Perché la immagino al contrario e io avrei bisogno di lui come punto di riferimento. Lui poi è fragile, sensibilissimo.” Presto, però, Federico potrebbe farle il suo ingresso nella Casa per farle una sorpresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA