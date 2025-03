Federico Rossi è uno dei cantanti più amati dalle giovani generazioni di adolescenti. In particolare modo il cantante modenese ha fatto impazzire migliaia e migliaia di ragazzine nel duo Benji & Fede. Anche nella sua vita privata, però, non mancano i successi sentimentali. Il cantante ha avuto una storia, forse la più conosciuta, con Paola Di Benedetto, modella e conduttrice nonché influencer. I due hanno vissuto un’intensa relazione alcuni anni fa, poi conclusa: dal 2018 al 2021 hanno condiviso le loro vite per poi decidere di proseguire singolarmente le rispettive strade, pur continuando a rispettarsi e ad apprezzare quando c’è stato tra loro. Ma oggi Federico Rossi ha una fidanzata? Secondo il mondo del web, ci sarebbe una donna.

Chi è Gwendal, fratello di Ema Stokholma/ "Siamo l’unica famiglia che abbiamo": l'infanzia difficile e...

La nuova fidanzata di Federico Rossi sarebbe Orian Ichaki, modella che ha partecipato al programma La Talpa. Inoltre è stata anche uno dei volti di Ciao Darwin, programma di Paolo Bonolis: ha ricoperto il ruolo di Madre Natura. La donna sarebbe fidanzata con il cantante: i due sono stati infatti paparazzati insieme anche se non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte del cantante di Modena. Orian Ichaki è una modella di origine israeliana, arrivata in Italia con il sogno di diventare una super modella e allo stesso tempo di fare tv.

Simona Cavallari ha un fidanzato? "Single ma felice"/ "Aspetto un uomo che mi ami davvero"

Federico Rossi ha una fidanzata? I rumors sulla super modella

Federico Rossi ha una fidanzata? Dopo la storia d’amore con Paola Di Benedetto e ancora prima con Emma Muscat, la sua collega, non ci sono stati altri flirt confermati dal cantante. Oggi la sua compagna sarebbe Orian Ichaki ma non è chiaro se questa storia sia reale o meno, non essendoci state conferme da parte della modella e personaggio tv e del cantante. Forse i due hanno voluto viversi nella riservatezza i loro primi mesi insieme: arriverà la conferma della storia d’amore?