Federico Rossi: il bacio alla ragazza del pubblico, tutto organizzato?/ L’indiscrezione

Federico Rossi il bacio alla fan è tutta una messa in scena?

Federico Rossi, in occasione del Tim Summer Hits a Rimini, è stato protagonista di una scena divenuta virale sui social. Il cantante si è avvicinato a una ragazza mora e, durante la sua esibizione, le ha strappato un bacio. Il momento ha creato scalpore tra il pubblico, che ha pensato subito ci fosse del tenero tra i due.

Federico Rossi bacia una ragazza del pubblico durante un'esibizione/ Chi è la misteriosa ragazza?

In realtà, secondo alcune fan che erano in mezzo al pubblico, il bacio alla ragazza è stato tutto organizzato: “Io ero quella con il cell accanto. Ad un certo punto la sicurezza l’ha portata… e doveva aspettare appunto le 11, che uscisse lui” afferma un’utente su Instagram. E ancora: “Era preparato infatti, io ero accanto a lei per tutto il tempo, l’hanno messa in mezzo a me e una mia amica“. Il cantante, qualche ora fa, è intervenuto sui social con un post che sembra essere una risposta a quanto accaduto: “Quanto rumore può fare un bacio?“. Che sia una replica silente alle polemiche?

Federico Rossi, smentito il flirt con la modella Orian Ichaki/ "Non c'è nessuna storia d'amore"

Federico Rossi, il punto sulla sua situazione sentimentale

Nelle ultime settimane, Rossi è stato spesso al centro delle cronache rosa per presunti ritorni di fiamma e relazioni. Il cantante ha smentito fortemente il ritorno con la sua ex Paola Di Benedetto, verso cui lo lega una bella amicizia.

L’artista è stato protagonista del gossip sulla presunta relazione con la modella Orian Ichaki. La notizia è stata successivamente smentita da Pipol Gossip: “Al contrario di quanto circolato in rete in queste ore, possiamo confermare che la top model Orian Ichaki è single e non ha alcuna storia d’amore con l’ex di Paola Di Benedetto, Federico Rossi”.

Federico Rossi: perché Benjamin Mascolo ha detto addio al duo Benji e Fede?/ Spunta la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA