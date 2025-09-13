Il regalo di Federico Rossi per la figlia di Benjamin Mascolo emoziona il web: dettagli

Benjamin Mascolo e la moglie Greta Cuoghi stanno vivendo uno dei momenti più emozionanti della loro vita. Difatti, tra poche settimane, diventeranno genitori per la prima volta e, dopo tanta curiosità da parte dei fan, finalmente è stato rivelato anche il nome della loro bambina: Athena. Fino a ora la coppia aveva mantenuto un po’ di mistero, lasciando solo qualche indizio, come l’iniziale “A” condivisa tempo fa. A svelare ufficialmente il nome è stato un gesto davvero speciale: Federico Rossi, compagno musicale di Benjamin nel duo “Benji & Fede” e ancora oggi grande amico, ha regalato alla bambina un albero di ciliegio con una dedica dolcissima.

“Ogni anno che passa questo ciliegio fiorirà come farai tu. Per Athena, con amore. Zio Fede“, sono le parole dedicate da Federico alla piccola Athena, insieme ad un bellissimo regalo. Il cantante si definisce già suo zio, segno del legame indissolubile che c’è tra i due ragazzi, che nel 2010 hanno formato il loro gruppo musicale, raggiungendo pochi anni dopo un grandissimo successo.

Benjamin Mascolo padre per la prima volta: il gesto di Fede

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi si sono sposati in gran segreto a novembre 2023 e, alcuni mesi fa, hanno rivelato di aspettare la loro prima figlia. Dopo aver lasciato pochi dettagli sulla piccola, recentemente hanno svelato il loro nome grazie anche al regalo di Federico Rossi, partner musicale e grande amico di Benjamin. Dopo anni di successi, nel 2020 i due hanno deciso di prendersi una pausa, iniziando dei percorsi musicali da singoli. Poco dopo, però, sono tornati insieme, tornando non solo a fare musica insieme, ma diventando ancora più uniti come amici.