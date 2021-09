Federico Rossi/ Il successo con Annalisa, l’addio a Benji e la rottura con Paola Di Benedetto

Federico Rossi sarà uno dei protagonisti dell’appuntamento “Seat Music Awards – Speciale Disco Estate” in onda domenica 12 settembre alle 16.00 su Rai 1. Quest’anno il cantante è finito sotto i riflettori per la fine della sua storia con Paola Di Benedetto. Dopo alcuni mesi dalla loro rottura, Federico e Paola si sono incontrati all’evento RTL 102.5 Power Hits Estate a Verona. Paola, conduttrice dell’eventi, ha presentato proprio l’ex fidanzato, in coppia con Annalisa: “A questa presentazioni ci tengo particolarmente. Loro tornano a cantare insieme, dopo cinque anni dal loro ultimo successo, Tutto Per una Ragione. La loro amicizia è rimasta la stessa ed anche la nostra in realtà. La loro capacità di sfornare successi anche. Sono molto felice di chiamare sul palco del Power Hits Estate 2021 con Movimento Lento, Annalisa e Federico Rossi”.

Annalisa & Federico Rossi, Seat Music Awards/ Com'è nata la collaborazione?

Federico Rossi: il successo con Annalisa, addio a Benji

Subito dopo l’evento, i due si sono mostrati insieme sui social: “Brindiamo a questa bella serata”, ha scritto Paola, confermando di essere rimasta in buoni rapporto con il cantante. Il post della Di Benedetto è stato poi ripreso da Federico Rossi: “Ricordo ancora di quando ne parlavamo in salotto di un’ipotetica tua conduzione e di me sul palco la stessa sera… Orgoglioso di ciò che stai portando avanti, con la purezza e la limpidezza che ti hanno sempre contraddistinta. Vietato smettere di sognare”. Lo scorso luglio Federico si è riunito a Benjamin Mascolo, per l’ultimo concerto del duo Benji&Fede all’Arena di Verona: “Fratello mio, quante ne abbiamo passate lo sappiamo solo noi, qui anche le parole, anche quelle più preziose, si sprecano in balìa del viaggio. Il viaggio non finisce, rimane, dentro alle nostre strade, ai nostri scorci più suggestivi, anche senza di noi. Ti voglio bene. Solo il meglio per te”, ha scritto Rossi sui social.

