Federico Rossi in ospedale: incidente con wakeboard/ Come sta? Tre costole rotte e…

Incidente in acqua per Federico Rossi

Tanta paura per Federico Rossi che ha avuto un incidente in acqua mentre faceva wakeboard. Un momento di svago per il cantante che, sfortunatamente, si è schiantato contro una pedana. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. A raccontare tutto è stato lo stesso Federico che, su Instagram, ha anche pubblicato il video dell’incidente. Il cantante, con un collare mentre è steso su una barella, rassicura i fan preoccupati svelando le sue attuali condizioni.

Benji & Fede tornano insieme?/ Possibile reunion ora che sono entrambi single

“Grazie a tutti per i bei messaggi” – ha scritto tra le storie di Instagram ringraziando i fan per l’affetto. “Poteva andarmi molto peggio” ha aggiunto svelando poi le sue condizioni. “Ho tre costole rotte ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto” ha aggiunto ancora pubblicando anche un cuore verde.

Federico Rossi/ Fidanzata? Il nuovo singolo del riscatto dopo i gossip...

Incidente per Federico Rossi: l’affetto dei fan

Oltre ad aver rassicurato i fan attraverso Instagram Story, Federico Rossi ha pubblicato anche un post. “Eh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”, ha scritto nella didascalia che accompagna la foto in cui indossa il collare. Immediata la reazione dei fan, ma anche degli amici e colleghi. “Ho sentito male per te”, scrive Giovanni Vernia. “Eri partito bene ma hai finito non benissimo. Guarisci presto amico”, aggiunge Shade.

E ancora tanti i messaggi dei fan: “Riprenditi presto”, “Un infarto mi hai fatto prendere”, “Tu sei pazzo”, “Non ti facevi male da un po’ effettivamente”. Un grande spavento, dunque, per Federico Rossi a cui auguriamo una pronta guarigione.

FEDERICO ROSSI A BATTITI LIVE, dopo Benji e Fede/ "Serve sperimentare per trovare..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA