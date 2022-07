Federico Rossi, le condizioni dopo l’incidente/ “Tre costole rotte e…”

Federico Rossi si fa male durante una sessione di wakeboard: lo sfogo è social

Dopo aver fatto parlare a lungo di sé, per la scelta della separazione del duo a cui ha fatto parte in passato –Benji e Fede– Federico Rossi torna al centro dell’attenzione mediatica per un incidente marino. A parlare dello spiacevole accadimento, è stato il diretto interessato in un intervento condiviso con gli internauti tra le Instagram stories. Sfogandosi con i follower e non, Federico Rossi ha reso noto di essersi infortunato per via di un incidente subito durante un sessione di wakebord, uno sport acquatico. Mentre il cantante era a bordo del mezzo acquatico lui è andato a picchiare duro contro un pedana in mare, provocandosi tre costole rotte, per non parlare poi dello spavento che si è preso il diretto interessato e i suoi intimi, che lo stavano filmando in video mentre lui praticava sport in acqua.

In seguito alle conseguenze riscontrate dopo l’incidente, Federico è stato ricoverato presso la struttura ospedaliera più vicina al luogo dell’incidente, per poi apparire via social in flebo e con una parte del braccio fasciata. Chiaramente il drammatico accadimento desta ora molta preoccupazione tra i fan dell’artista dagli occhi di ghiaccio, che però tiene a rassicurare sulle sue condizioni di salute in un nuovo messaggio diramato tra le storie.

Il messaggio del cantante

“Sto bene, non mi lamento. Il dolore mi accompagnerà per svariato tempo, lo so, però dal terrore che ho preso all’impatto contro il pilastro mi aspettavo molto di peggio”, esordisce nel suo intervento, Rossi. Il messaggio poi prosegue: ” Sì, perché dovete sapere che nel video, non si vede il pilastro di legno e ferro contro cui sbatto. Non ho sbattuto sulla rampa, anche perché in quel caso mi sarei fatto male alle gambe e basta. Quando è successo mi sono detto: Qui mi sono spappolato!”.

