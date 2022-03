Federico Rossi, nuova fidanzata dopo Paola Di Benedetto?/ “Una relazione vissuta…”

La relazione tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto (ex madre natura di Ciao Darwin), che aveva portato i due anche alla convivenza, è terminata ormai da un po’ di tempo; dopo la loro rottura, a lei sono stati associati vari flirt come quello con Stefano De Martino mentre di lui si diceva fosse single e pensasse ancora a Paola. La situazione si è poi ribaltata poichè Paola è rimasta single e lo è tutt’ora mentre per il cantante potrebbe esserci una nuova fiamma. Parliamo di Annalisa Scarrone; i due avevano collaborato ad alcune canzoni come Tuttto per una ragione e Movimento lento ed erano dunque colleghi, eppure qualcuno pensa che tra i due ci sia più di un semplice rapporto lavorativo.

Qualche mese fa Diva e Donna aveva sostenuto che i dubbi sul loro rapporto erano sorti proprio dal grande feeling, visibile a tutti i loro fans, che i due avevano instaurato in campo lavorativo e non solo. Su Diva e Donna leggiamo: “C’è chi vocifera ci sia del tenero tra Annalisa e Federico. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più…”

Federico Rossi sul suo nuovo singolo Ti penso spesso: “Una relazione vissuta…”

Dopo i successi dei singoli Pesche, Non è mai troppo tardi e Movimento lento, Federico pubblica un nuovo singolo: Ti penso spesso. Federico parla del suo brano dicendo: “Ti penso spesso racconta di un rapporto che diventa un ricordo che bussa in maniera assillante nelle vite dei protagonisti che, seppur distanti, sono inevitabilmente collegati da un filo invisibile” poi afferma: “Una relazione vissuta al massimo e consumata tanto da rimanere folgorati, inermi. A volte riusciamo a costruire intese uniche condividendo istanti e attimi indimenticabili fino a quando succede qualcosa che fa mettere tutto in discussione, ci troviamo soli davanti ad un castello di sabbia sgretolato. Il mondo intorno a noi si ferma e rimaniamo immobili insieme a lui, diventando quasi ridicoli domandandoci dove e come troveremo un amore simile, consapevoli che quella magia è svanita insieme alla fine della fiaba, illusi e confusi”.

Le parole di Federico e il testo della sua nuova canzone hanno fatto molto pensare i suoi fan, che credono fermamente che la canzone possa essere dedicata a Paola Di Benedetto, che era stata il suo grande amore e una storia troppo importante da dimenticare in breve tempo.











