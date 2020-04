Federico Rossi/ Paola Di Benedetto e la lettera d’amore:”Da quella notte…”

Paola Di Benedetto apre il suo cuore al fidanzato Federico Rossi scrivendogli una bellissima lettera d’amore in attesa di poterlo rivedere e riabbracciare. L’ex Madre Natura che potrebbe restare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ancora una settimana qualora dovesse riuscire a diventare una finalista nel corso della semifinale in onda questa sera, dopo aver ottenuto carta e penna dal Grande Fratello, ha deciso di mettere nero su bianco il forte sentimento che prova per il fidanzato a cui si sente totalmente legata. Quello che c’è tra Paola e Federico è un amore vero, puro e profondo che ha cambiato totalmente la concezione dell’amore della Di Benedetto pronta a percorrere la sua strada con lui. Totalmente e profondamente innamorata dell’ex cantante del duo musicale Benji e Fede, Paola non ha paura di mostrarsi vulnerabile confessando di essere legata indissolubilmente a lui.

PAOLA DI BENEDETTO, LA LETTERA D’AMORE AL FIDANZATO FEDERICO ROSSI AL GF VIP

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto ha parlato tato della sua storia d’amore con Federico Rossi che le ha inviato dei videomessaggi durante la prima puntata, in occasione del suo compleanno e per San Valentino. La Di Benedetto, così, facendo un bilancio di quella che è stata la sua vita finora, ha deciso di scrivere una lettera d’amore. “Caro Federico, ti sei mai chiesto per davvero che cosa sia l’amore? Perché ci scegliamo? Una risposta precisa ancora non l’ho trovata però posso raccontarti, se ti va, il perché la mia anima si sia legata alla tua. Da dove cominciare? Forse da quella sera di fine giugno quando una ragazzina un po’ persa, un po’ confusa e un cantante dall’anima tormentata hanno deciso d’incontrarsi. Da quella notte abbiamo cominciato un viaggio insieme, mano nella mano, sempre complici nel grande disordine delle nostre vite”, scrive Paola che poi fa riferimento ai momenti difficili che, insieme, hanno affrontato e superato. Una toccante e profonda dichiarazione d’amore a cui, forse, Federico Rossi potrebbe decidere di rispondere con una canzone.



