Federico Rossi positivo al Covid “Sono in quarantena”/ Come sta? “Ne usciremo”

Da giorni Federico Rossi sta pubblicando sul suo profilo Instagram storie e immagini dalla sua camera. Un aspetto che molto dei suoi follower hanno notato, iniziando ad immaginare fosse per cause di salute. L’ipotesi che il cantante avesse il Covid è infatti balenata a molti fan e la conferma è arrivata nelle ultime ore. Federico Rossi è risultato positivo al Covid ed è in quarantena in isolamento. Il cantante ha raccontato ai suoi follower di aver contratto il virus e ha dunque sottolineato l’importanza di vaccinarsi e indossare sempre la mascherima: “Ci si salterà fuori prima o poi daje. Ne sono convinto. – ha ammesso il cantante – Vacciniamoci e usiamo sempre la mascherina ffp2. Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare”, ha dichiarato il cantante.

Paola di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati/ "Tradimento? E' finito l'amore"

Federico Rossi ha il Covid: “Sono in quarantena”

Federico Rossi ha dunque confermato i sospetti dei fan, dichiarando: “Ah comunque raga sono in quarantena”. Su Instagram ha spesso postato scatti di questi giorni in isolamento, sottolineando l’importanza di questi momenti da solo: “In questa quarantena sto riscoprendo l’importanza degli appuntamenti con se stessi”, ha scritto a corredo di un post della sua pizza in solitaria. Di recente, Federico Rossi si è riunito a Benjamin Mascolo per un ultimo grande concerto di Benji e Fede all’Arena di Verona. Un grandissimo evento che ha raccolto tantissime persone che hanno salutato con affetto il duo che ha deciso di continuare la carriera nella musica da singoli.

