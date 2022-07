Federico Rossi/ Taglio col passato per “prendermi ciò che mi sono precluso”

Un “nuovo” Federico Rossi dopo la rottura con Paola di Benedetto

Vivere nuove esperienze, aprirsi al mondo, imparare a conoscere se stesso più profondamente. Federico Rossi guarda avanti con ritrovato entusiasmo e il suo pezzo Le Mans viaggia proprio in questa direzione. Una direzione che profuma destate, ma anche di malinconia e nostalgia, quella che forse prova per la sua ex fidanzata Paola di Benedetto. La storia, ormai, é archiviata da più di un anno. Adesso Federico Rossi si gode il saliscendi della vita che evidentemente l’ho aiutato ad essere quello che oggi.

Federico Rossi confessa "Sicuramente, ci sarà sempre qualcosa che mi manca..."/ A cosa si riferisce?

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, il cantante a parlato della sua metamorfosi, ritenendosi soddisfatto il suo percorso di crescita. “In questo processo il passato muta e serve come leva per concentrarsi sulla ricerca di un’integrità che forse non troveremo mai del tutto”, ha raccontato Federico Rossi. “Desidero andare verso le cose che mi sono precluso per molto tempo per mancanza di esperienza, per il mio bagaglio, o per motivi che non mi hanno permesso di andare in profondità”, il suo pensiero profondo.

Federico Rossi, le condizioni dopo l'incidente/ "Tre costole rotte e..."

Federico Rossi: “Visceralmente grato alla musica”

Nessun riferimento preciso alla relazione terminata con Paola di Benedetto, solo l’ambizione di progredire come essere umano prima ancora che artista.nel corso dell’intervista Federico Rossi si sofferma soprattutto sulle debolezze personali, da utilizzare come stimolo per migliorarsi: “Più riesco a gestire la mia insicurezza, e più capisco che sto crescendo. Poi, certo, c’è la passione scaturita da quando ho iniziato questo percorso da solo, camminando con le mie gambe. Sono sempre stato visceralmente grato alla musica perché non riuscivo a esprimermi in altro modo se non cantando. Quando ho iniziato da solo, faccio musica per me, per sperimentare, o anche solo per sfogarmi, per liberarmi”.

LEGGI ANCHE:

FEDERICO ROSSI/ "Nuovo inizio? Vorrei concedermi cose che non mi sono concesso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA