Federico Rossi vs Andrea Damante per Paola Di Benedetto?/ Toglie follow all’amico e..

Federico Rossi contro Andrea Damante per Paola Di Benedetto? L’amore è nell’aria e pure strani intrecci amorosi. La storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Sara Croce sembra essere già finita. Ancor prima era finita quella tra il cantante e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Da poco tornata single, forse a causa di un tradimento, quest’ultima si è avvicina ad Andrea Damante. «Intanto a Ibiza Paola Di Benedetto sorride con Andrea Damante. Summer is love?», aveva scritto Gabriele Parpiglia nelle sue Instagram Stories, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Ma ora ci sono nuovi sviluppi. Le ragazze del Vicolo delle News hanno notato un dettaglio: pare infatti che Federico Rossi abbia smesso di seguire da qualche giorno l’amico sui social, mentre Andrea Damante per ora non ha tolto il follow all’amico. Le foto del dj con la sua ex fidanzata forse non gli sono piaciute… Infatti si vocifera che il cantante nei giorni scorsi abbia provato a riconquistare Paola Di Benedetto senza riuscirci.

L’avvicinamento tra Andrea Damante e Paola Di Benedetto ha spinto Federico Rossi a togliere il follow all’amico? La voce è riportata dal Vicolo delle News, secondo cui il cantante potrebbe essere geloso. Ma il loro rapporto comunque è stato sempre chiacchierato. Ad esempio, l’anno scorso le fan di Benji & Fede avevano notato una frecciatina sospetta, che secondo loro era rivolta proprio ad Andrea Damante. «Mi chiedete spesso cosa voglio fare da grande. Io rispondo “mi piacerebbe diventare una star come quelli di Uomini e Donne”. Che poi vabbè raga si sogna in grande. Va bene Uomini e Donne come va bene anche il Grande Fratello, l’importante è che alla fine si arrivi a fare il dj», disse Federico Rossi. Poi scambiò alcune battute su Instagram con Andrea Damante, dimostrando di essere in buoni rapporti con l’ex tronista di Uomini e Donne. E allora ci si chiede se il defollow sia un errore o se Federico Rossi se la sia presa davvero per Paola Di Benedetto…

