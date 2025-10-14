Federico Russo, chi è l'attore de I Cesaroni? L'infanzia complicata, l'abbandono del padre, il set fin da bambino e la vita sentimentale

Federico Russo è tornato a interpretare i panni di Mimmo Cesaroni. L’attore, raccontandosi un anno fa a Fanpage, spiegava di essere pronto con grande piacere a tornare nel cast della serie tv Mediaset che lo ha visto crescere e diventare un uomo. “Se ci sono i presupposti, io interpreterei volentieri Mimmo un’altra volta” raccontava proprio Federico, che è ufficialmente tornato nel cast. L’attore, cresciuto solo con la mamma, è il primo di cinque fratelli: “Non ho avuto un padre, non perché sia venuto a mancare, ma per altri motivi” ha rivelato.

Per rispetto dei fratelli, Federico non ha mai rivelato il motivo dell’abbandono del papà, spiegando però di aver avvertito quella mancanza. “Crescendo l’ho avvertita, soprattutto nei momenti in cui stavo diventando uomo” ha spiegato ancora. Un’infanzia dunque non semplice per l’attore, che ha però trovato uno sfogo vitale anche nel suo amato lavoro da attore.

Federico Russo è fidanzato? Vita privata segreta per il giovane attore

Non è chiaro se Federico Russo sia o meno single o fidanzato. Raccontandosi, l’attore ha spiegato di essere una persona fedele e di non aver mai tradito. L’attore, nonostante sia esposto fin da quando era un bambino avendo cominciato a recitare da piccolissimo, non ha mai parlato della sua vita privata, tenendola piuttosto riservata. Dunque, poche le informazioni sulla vita intima e sentimentale del ragazzo, che ha sempre tenuto per sé le informazioni che riguardano la sua sfera privata.