Federico Russo, chi è l’attore di Black Out: vite sospese/ Dopo I Cesaroni…

Federico Russo è uno degli attori del cast di Black out: vite sospese, la fiction di Raiuno che ha come protagonista principale Alessandro Preziosi. Il giovane attore interpreta Riccardo Lo Bianco, figlio di Giovanni Lo Bianco che ha le sembianze proprio di Alessandro Preziosi e che, durante una vacanza con i figli, si ritrova bloccato in una valle a causa di una valanga. Federico Russo, pur essendo giovanissimo, non è alla sua prima esperienza. Classe 1997, l’attore è nato e cresciuto a Roma e lavora sin da quando era un bambino. Ha esordito nel 2004 partecipando alla soap opera italiana Incantesimo.

Il grande successo e la popolarità, però, arrivano con una delle serie più amate dal pubblico italiano ovvero I Cesaroini in cui interpretava Mimmo, il terzogenito del personaggio interpretato da Claudio Amendola. Ha poi lavorato anche in Provaci ancora prof!, la fiction con Veronica Pivetti e Paolo Conticini e in diversi videoclip musicali come quello del brano “Credi” di Max Pezzali. In televisione, poi, ha lavorato anche nelle fiction Scomparsa e L’Isola di Pietro.

Federico Russo è fidanzato?

Molto seguito sui social, Federico Russo è, tuttavia, molto riservato. Non si sa, infatti, se attualmente sia single o felicemente fidanzato. In passato, ha avuto una storia con l’attrice svizzera Chiara Primavesi. Oggi, però, quella storia sembra finita e Federico non sembra pronto a condividere i dettagli del suo privato.

Essendo molto giovane, Federico si sta dedicando al lavoro provando a proteggere la propria privacy. Dopo il successo di Black Out, sicuramente, le corteggiatrici di Federico aumenteranno ancora di più.

