Federico Russo “fatico a sorridere”/ “Infanzia difficile e tanta paura, ma ora…”

Federico Russo di Benji e Fede è uno dei cantanti giovani più amati e seguiti dalle ragazzine. Bello, ricco e felice penserebbe qualcuno, eppure il giovanissimo interprete del duo pop musicale di maggior successo della musica italiana, nasconde un malessere che ha voluto racontare e condividere con un lungo post sui social. “Anche se non lo direste, ho sempre un po’ faticato a sorridere in vita mia” esordisce così Federico che poi motiva il perchè di questa sua difficoltà a sorridere: “un po’ per l’infanzia difficile, un po’ per la mia tendenza ad autocommiserarmi e, se vuoi, anche perché ho sempre avuto una buona dose di paura”. Del resto chi non prova paura o ha provato paura in vita sua? E’ ammissibile che un giovane ragazzo di soli 21 anni provi un sentimento di paura, che ha voluto anche raccontare: “paura di cosa vi chiederete! Beh, io non so di che cosa siamo fatti, men che meno so del perché la tendenza dell’essere umano sia incline alla continua oscillazione tra la pienezza di se e l’insicurezza, ma posso dirvi che sto imparando piano piano a non giudicare ogni singola mia mossa, a non sgretolarmi ogni volta che il timore di tornare giù mi tocca la spalla, a capire che è così scontato il fatto che se non mi alleo con me stesso la mia battaglia sarà persa in partenza”.

Federico Russo e la paura, le fan: “meriti il successo anche a livello umano”

Un messaggio maturo quello condiviso dal cantante del duo di Benji e Fede che ha trovato immediato supporto da parte delle fan. “Molto spesso tendiamo a credere che la vita dei personaggi famosi sia perfetta, perché, d’altronde, questo è quello che ci viene mostrato, molto spesso non riusciamo a realizzare (perché in realtà lo sappiamo benissimo) che siete esattamente come noi “persone normali”, che anche voi avete i vostri momenti di sconforto e che soprattutto la bellezza (come siamo tenuti a pensare) non è sinonimo di stare bene con se stessi, per raggiungere quest’ultima cosa le persone ci mettono anni, una vita intera, altri magari nemmeno ci arrivano. E la tua storia ne è un esempio lampante. L’unico consiglio che mi sento di darti è che se sei arrivato fin lì un motivo ci sarà, sei stato scelto fra tanta gente, quindi qualcosa di speciale in te l’avremmo pur vista no? Ora sta a te vederla” scrive una fan, mentre un’altra gli scrive “Sei uno dei pochi Artisti che merita il successo anche a livello umano”. Ma non finisce qui: “amo il modo in cui tu e ben vi confidante così con noi è una cosa davvero speciale e sai se magari avessi la possibilità di vedervi fuori ad evento mi piacerebbe tanto parlare con voi di queste cose aprirmi e confidarmi su tutte le mi insicurezze di cui ho tanta paura” mentre c’è chi lo esorta a “non togliere mai quel sorriso federico, il tuo sorriso è veramente meraviglioso. non devi aver paura a mostrarlo, anzi, se tu sorriderai, pensa che farai sorridere anche noi fan. sorridi sempre fe”.

Federico Russo è fidanzato?

Intanto confidenze a parte, in tanti si domandano se Federico Russo dopo la storia con Paola Di Benedetto è fidanzato oppure no. Una notizia a sorpresa arriva durante la finale di Miss Italia 2019 dove Benji e Fede sono stati ospiti. Dopo l’esibizione sulle note di “Dove e quando” e alcuni dei loro successi, l’amico e collega Benji si lascia scappare: “Siamo entrambi fidanzati quindi ci asteniamo”. Chi è il nuovo amore di Federico? Possibile che sia davvero tornato con la ex Bonas di Avanti un altro Paola di Benedetto? In realtà

