La storia di Federico Salvagni a Dentro la notizia, il 16enne di Latina investito e ucciso da un pirata della strada a Terracina: ecco il racconto

Federico Salvagni, è il 16enne di Latina investito e ucciso da un’auto pirata la notte fra il 13 e il 14 agosto a Terracina. L’uomo alla guida è stato arrestato ma ha chiesto di tornare in libertà e i famigliari e gli amici di Federico non ci stanno, tenendo conto che l’automobilista era senza patente, senza assicurazione e con dei precedenti penali. “Chiedo solo che venga fatta giustizia per mio figlio, nessuno merita tutto questo”, racconta la mamma del 16enne ai microfoni di Dentro la notizia. Gioacchino Sacco, colui che era alla guida della berlina bianca, ha tentato la fuga per poi essere arrestato poche ore dopo, ma ora potrebbe clamorosamente già lasciare il carcere.

Dentro la notizia ha parlato a lungo anche con il papà di Federico Salvagni, in attesa che lunedì arrivi la decisione ufficiale del tribunale del Riesame, che deciderà appunto se l’uomo resterà in carcere a Latina o se andrà ai domiciliari. Franco Salvagni, il papà del 16enne, ha spiegato a Dentro la notizia: “Chiediamo che un individuo del genere resti in carcere, non c’è altra pena al di fuori del carcere. Ha chiesto i domiciliari ma con i precedenti, la modalità e cosa ha fatto io non vedo come i giudici possano concederli, sarebbe assurdo”.

E ancora: “Alle 5:00 di mattina sono venuti a casa a suonarmi gli uomini della polizia per dirmi che i figli avevano avuto l’incidente e uno dei due era morto. Io sono corso a San Felice, abbiamo fatto tutti i controlli e le verifiche. Gli inquirenti si sono subito messi al lavoro per cercare di aiutare il colpevole e noi li abbiamo aiutati col nostro avvocato, abbiamo trovato prove che non lasciano dubbi”. Gianluigi Nuzzi ha risposto: “Io voglio solo farvi capire chi era il soggetto alla guida che aveva precedenti per truffa e spaccio, poi non aveva la patente, revocata a gennaio e l’auto era senza assicurazione né revisione. Questo soggetto era uscito dagli arresti domiciliari da pochi mesi per spaccio di droga, come contiene lei la rabbia? Anche io sono papà, ma io da padre non riesco a capire queste cose”.

FEDERICO SALVAGNI, IL PAPA’: “IO NON CONTENGO LA RABBIA…”

Il papà di Federico replica: “Io non la contengo la rabbia… è capitato a Federico ma faccio un discorso in partenza diverso. Come diceva lei le leggi sono troppo protezioniste per chi delinque, se uno delinque deve andare in carcere, quella persona non doveva essere libera. Due giorni fa mi ha raccontato una persona del 118 dicendomi cose assurde su quest’uomo, mentre nell’arresto di 5 anni fa è stato 5 giorni latitanti e oggi chiede i domiciliari, quindi con quale garanzia resterebbe a casa?”.

E ancora: “Io sono arrabbiato e ancor più addolorato. Intanto uno che guida senza patente e assicurazione per me è una cosa impossibile, allora siamo tutti scemi noi che guidiamo con assicurazione e patente”. Per Anna Maria Bernardini De Pace: “Quest’uomo rischia parecchio, spero non abbiano un minimo di indulgenza e sta facendo vivere a dei genitori il dolore più grande che si possa vivere, questo è un omicidio con delle aggravanti incredibili, se io fossi il giudice sicuramente avrebbe l’ergastolo e io penso che ragionino in quel senso”.



FEDERICO SALVAGNI, E IL MESSAGGIO DI AFFETTO DI TOTTI

Francesco Totti ha voluto inviare un messaggio al fratello gemello di Federico, rimasto solo ferito durante l’investimento: “Io Totti non lo conosco di persona ma abbiamo un amico di persona – ha spiegato il padre – gli ha voluto fare questo video per strappargli due secondi di sorrisi in dieci giorni di lacrime, Totti persona al di là del calciatore è sempre stato dedito e sensibile a queste persone. Per quanto riguarda Daniele voglio ringraziare la dottoressa Marano che sta seguendo il percorso psicologico di mio figlio: Daniele è un gemello e facevano tutte le cose assieme, ma il fratello gli è morto fra le braccia”.

Quindi ha concluso: “Non è un incidente stradale e questo lo combatterò fino alla fine, non c’è un centimetro di frenata, quando li ha investiti non ha frenato e ha continuato ad accelerare, invece, l’ha trascinato per dieci metri rompendogli tutti gli organi, era una cosa voluta”. Speriamo quindi che la decisione che arriverà lunedì, alla luce di quanto accaduto, dei precedenti e anche dell’indignazione popolare, possa confermare il carcere per l’uomo che guidava l’auto e che ha rovinato per sempre la vita di una famiglia oltre ovviamente ad aver spezzato la povera vita di un ragazzino di soli 16 anni che in quel momento era in vacanza con il fratello e un amico e che mai avrebbe pensato di tornare a casa dai suoi in una bara bianca.