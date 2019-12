Federico Santaiti/ “Sono gattaro, ma ho una fidanzata. I gatti neri…” (Vieni da me)

Federico Santaiti, il gattaro più famoso d’Italia, dopo l’intervista di Alessia Merz, è il protagonista di Vieni da me insieme al suo gatto diventato una star del web. Federico, dopo aver aperto in proprio profilo social, dopo aver pubblicato un primo video con il suo gatto, si è reso conto della potenza di quei filmati ottenendo un enorme successo. Da quel momento, Santaiti è diventato una star del web insieme a Thorin. “Nel momento in cui ho condiviso un video mostravo ciò che accade nelle casa in cui vivono dei gatti” – spiega Federico a Caterina Balivo. Prima di Blaky, la mamma di Thorin che ha portato a Vieni da me, Federico non aveva mai avuto un gatto. “Il merito è della mamma Blaky che è nera anche lei”, spiega Federico che poi cerca di cancellare la diceria sui gatti neri: “risale al Medievo e quindi direi che è arrivata l’ora di sfatarla”, racconta. “Com’è cambiata la tua vita con i gatti neri? Direi bene visto che guadagni un sacco di soldi”, afferma Caterina Balivo che poi svela anche lìesistenza del libro “Fatti i gatti tuoi”, edito da Rizzoli.

FEDERICO SANTAITI: “SONO GATTARO MA HO UNA FIDANZATA”

Federico Santaiti è molto ironico al punto da annunciare: “Noi gattari siamo destinati ad andare dallo psicologo perchè abbiamo una serie di patologie legate ai nostri gatti perchè noi diamo dei nomi ai nostri gatti che puntualmente storpiamo. Non ti è mai capitato di chiamare un gatto con una vocini stridula dicendo ‘amore mi?“, chiede il gattaro spiegando l’enorme affetto che un gattaro ha per i propri gatti. La presenza di Federico a Vieni da me scatena il popolo di Twitter che si chiede se sia single o meno. “Sono fidanzato. Lei ha cani e gatti e andiamo in vacanza sempre nello stesso posto con i nostri animale”, conclude Federico che, poi, si congeda dal pubblico per non far innervosire Thorin.

