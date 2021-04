Federico Tedeschi: morte naturale o omicidio?/ Iene: “Quelle telefonate cancellate..”

Le Iene si occupano del caso di Federico Tedeschi. Nella puntata di oggi è un servizio di Antonino Monteleone a concentrarsi sulla vicenda del ragazzo di 19 anni trovato morto a Roma, la mattina del 26 novembre 2017, nella sua camera da letto. Il primo medico intervenuto sul posto, un dottore del 118, ha dichiarato che la morte è stata riconducibile ad un sospetto ictus; questa tesi è stata confermata dalla Procura di Roma, secondo cui “il decesso è stato causato da necrosi cardiaca su base ischemica con conseguente infarto acuto“. I genitori di Federico si sono opposti all’archiviazione ma, al secondo consulto, il medico incaricato dalla Procura ha confermato la morte naturale per infarto del giovane e il procedimento è stato definitivamente archiviato. Una decisione che non trova d’accordo la famiglia di Federico, convinta che il giovane sia stato in realtà vittima di omicidio.

Federico Tedeschi, Le Iene: “Cancellate dal suo smartphone alcune telefonate”

La scorsa settimana sono emerse novità clamorose inerenti alcune situazioni nascoste della vita di Federico. Si tratta di elementi tali da far sorgere ulteriori dubbi rispetto all’ipotesi di una morte non naturale sostenuta dalla famiglia, scrivono Le Iene nelle anticipazioni del loro servizio. Sembra infatti che il ragazzo abbia aperto un profilo Facebook utilizzando uno pseudonimo e con esso abbia chattato con alcuni personaggi legati al mondo omosessuale sadomaso dei master&slaves (padroni e schiavi, ndr). Un mondo definito sia dalla madre del giovane che dal legale della famiglia come pericoloso, in particolare per le pratiche violente utilizzate al fine di provare piacere sessuale. Nel servizio di oggi Le Iene forniranno nuovi dettagli su queste chat e in particolare su una richiesta di appuntamento sul telefono di Federico, arrivata il giorno dopo la sua morte. Questa, però, non è l’unica anomalia: a detta della famiglia, infatti, un’amica avrebbe cancellato dal telefono di Federico Tedeschi alcune telefonate. Chi ha toccato il cellulare del giovane il giorno della morte? E soprattutto, perché? secondo quanto racconta la famiglia, un’amica avrebbe cancellato delle telefonate

