Federico Teoldi, compagno Brenda Lodigiani/ I figli Olivia e Tobia

Federico Teoldi, chi è il compagno di Brenda Lodigiani

Federico Teoldi è noto principalmente per essere legato da una duratura relazione sentimentale con l’attrice Brenda Lodigiani. La coppia ha avuto due figli: Olivia e Tobina, nati rispettivamente nel 2017 e 2020. Dal punto di vista professionale si dedica principalmente nell’operare nel suo campo senza esporsi particolarmente dal punto di vista mediatico e del gossip. Non a caso, è praticamente impossibile recuperare informazioni su di lui.

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 20 settembre ancora campionesse?/ "Calo nelle ultime puntate"

È particolarmente attento alla cura della propria privacy, riservando piccoli sprazzi di quotidianità unicamente a chi lo segue sulle varie pagine social da lui gestite.

Federico Teoldi, il lavoro di fotografo

Guardando il suo profilo Instagram, Federico Teoldi realizza progetti fotografici per aziende e brand internazionali di un certo livello di importanza e notorietà. È difficile conoscere anche i semplici cenni biografici del compagno di Brenda Lodigiani; non si conosce infatti la sua età e ulteriori informazioni legate al suo percorso di vita e professionale. Nonostante la scarsa esposizione televisiva risulta però piuttosto attivo sui social; attraverso il suo profilo Instagram è infatti solito postare foto e video che lo ritraggono sia sui vari set fotografici sia in compagnia della sua famiglia. Non mancano quindi scatti pieni d’amore e tenerezza dove è possibile scorgere la compagna Brenda e i due figli, Olivia e Tobia.

Segregata in casa per 22 anni, testimone: "Parlavamo da finestra"/ "Legata con corda"

LEGGI ANCHE:

DAVID ROSCOE, CHI È?/ Maggiordomo Regina Elisabetta: "Feci cadere forchette, lei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA