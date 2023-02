Federico Teoldi, compagno Brenda Lodigiani/ L’amore per l’imitatrice e i figli

Federico Teoldi, la storia d’amore con l’attrice e imitatrice Brenda Lodigiani: dalla loro relazione la nascita di due figli

Forse non tutti sanno che il compagno di Brenda Lodigiani, attrice, imitatrice e conduttrice televisiva e radiofonica italiana, si chiama Federico Teoldi. Al grande pubblico, sostanzialmente, è noto per la sua lunga storia d’amore con la compagna. Federico e Brenda stanno insieme da tempo e hanno costruito una bellissima famiglia. Nel 2017, infatti, è nata Olivia mentre nel 2020 è Tobina. Per quanto riguarda il suo percorso professionale, sappiamo che Federico è un eccellente fotografo, ma anche che non ama particolarmente esporsi da un punto di vista mediatico. Infatti sono davvero poche le informazioni web che circolano sul suo conto. Il compagno di Brenda Lodigiani è infatti molto attento alla cura della propria privacy, lasciando pochissimo spazio sui propri social alla quotidianità e alla sua storia d’amore con l’attrice.

Sbirciando il profilo Instagram di Federico Teoldi, tuttavia, apprendiamo che realizza progetti fotografici per aziende e brand di respiro internazionale. Come dicevamo sembra un professionista piuttosto affermato nel suo settore, anche se non è facile conoscere altri cenni biografici del compagno di Brenda, né apprendere le informazioni legate al suo percorso di vita e professionale. Malgrado la sua bassissima esposizione mediatica, utilizza invece con piacere i social. Sul suo profilo Instagram troviamo diversi scatti e post che raccontano la sua vita lavorativa, con dietro le quinte e curiosità dal mondo della fotografia.

Ma non solo: di tanto in tanto appaiono anche foto sue e della sua compagna Brenda, assieme ai figli Olivia e Tobia, per i quali prova un amore indissolubile. Sotto i teneri scatti, ovviamente, non manca il sostegno dei fan della Lodigiani, che la apprezzano soprattutto per le sue simpatiche imitazioni di Chiara Ferragni e della collega Diletta Leotta. Solare e imprevedibile, così Brenda ha conquistato Federico…e il suo pubblico.

