Federico Vespa/ Il tunnel della depressione da cui è uscito grazie a mamma Augusta

Federico Vespa e suo padre Bruno ritorneranno in tv insieme, ospiti di Mara Venier a Domenica In. Nelle ultime settimane papà e figlio si sono fatti vedere più spesso insieme in TV, visto che entrambi stanno promuovendo i loro libri. Ora i due sono molto uniti e in sintonia ma non è sempre stato cosi: Federico ha più volte raccontato che durante la sua infanzia non ha passato tanto tempo con i suoi genitori, troppo presi dagli impegni di lavoro. Questa condizione lo ha portato a soffrire anche in età adulta, quando ha iniziato a cadere nel tunnel della depressione. È stato infatti grazie alla mamma Augusta che Federico è riuscito ad uscire fuori prima di peggiorare. Tutta la sua vita è diventata nucleo centrale del suo libro, L’Anima Del Maiale, intitolato così per via di un’altra esperienza molto triste vissuta a scuola, quando la sua insegnante chiamava lui e i suoi compagni porcellini ingrassati.

Federico Vespa, la depressione e la sofferenza di non aver passato troppo tempo con i genitori

Per Federico Vespa, scrivere questo libro è stato terapeutico, è stata una forma di liberazione dai fantasmi nel passato. La sua infanzia è stata caratterizzata da momenti che altalenavano tra felicità e tristezza. Da un lato, la fortuna di avere una famiglia unita e salda, dall’altro lato il dramma di passare troppo poco tempo con i suoi genitori. Papà Bruno e mamma Augusta erano molto impegnati con il loro lavoro ed erano costretti a lasciare i loro figli con le baby sitter. Fortunatamente i rapporti in famiglia non sono mai stati intaccati da questi episodi della sua infanzia, ma dentro di lui è sempre rimasta questa mancanza, tanto da arrivare a soffrire di depressione, che si manifestava in attacchi di ansia e di panico. La sua salvezza è stata proprio la madre che, come ha raccontato a Vieni da Me, si è accorta subito del baratro in cui stava cadendo ed è riuscita a farlo rialzare prima che fosse troppo tardi.

Federico Vespa: la carriera e il lavoro con papà

Seguendo in qualche modo le origini del padre, Federico ha intrapreso la carriera da giornalista sportivo, lavorando anche per La Gazzetta dello Sport, Sky e Mediaset. La sua prima passione è però la radio: è infatti anche un famoso speaker radiofonico. Il suo lavoro in questo settore è iniziato sempre con lo sport nel 2002 da commentatore di partite, poi nel 2005 è sbarcato a Rtl 102.5, prima come collaboratore, poi è diventato redattore e ora è giornalista. Ha lavorato anche con il padre, con cui ha condotto un programma radiofonico intitolato Non Stop News Raccontami. Nonostante le sue origini e il suo legame con una persona molto popolare nel mondo della televisione, Federico Vespa è riuscito a crearsi una sua immagine, staccandosi completamente dall’associazione con il papà.



