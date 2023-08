Federico Viviani, fiume di insulti dopo Temptation Island/ Lui sbotta: “Allibito! Con Ale ho sbagliato solo…”

Federico Viviani rompe il silenzio e replica agli insulti ricevuti dopo Temptation Island 2023

Tra i volti più discussi di Temptation Island 2023 c’è sicuramente Federico Viviani. Il fidanzato di Ale è finito al centro di molte critiche durante la programmazione del docureality, critiche che non si sono arrestate una volta finita la loro avventura. Federico è stato anzi sommerso da commenti pesanti, in alcuni casi veri e proprio insulti che l’hanno portato oggi a decidere di replicare.

Con un video pubblicato su Instagram, Federico si è detto allibito per gli insulti ricevuti e ha cercato di fare chiarezza riguardo al comportamento avuto nei confronti dell’ormai ex fidanzata. “Ciao ragazzi penso che per me sia giunto il momento di fare questo video. – ha quindi esordito – Io ci ho riso su, ci ho scherzato, sono stato autoironico e continuerò a farlo, però è arrivato il momento di prendere la cosa con un po’ più di serietà. Sono onestamente allibito. Allibito soprattutto per l’immagine, quello che è venuto fuori di me da questo programma e per la caterva di insulti.” ha tuonato.

Federico Viviani, accuse per le parole pesanti sulla fidanzata Ale a Temptation Island: lui spiega perché

Per Federico due sono stati gli errori commessi nei confronti di Ale a Temptation Island: “Il primo di aver parlato troppo liberamente. Aver effettivamente detto ciò che pensavo, fin troppo, senza filtri. In maniera a volte un po’ pesante, […] dimenticando quasi il lato televisivo”. Per questo si scusa: “Mi spiace quindi se certe frasi che ho detto sono risultate umilianti, un po’ pesanti… sto parlando di tutti i momenti in cui ho detto cose che hanno potuto ferire. Cose che però ho detto con onestà e che ho sempre detto anche a casa.”

Federico si è detto dispiaciuto di aver detto quelle cose davanti a tutti, ma sottolinea come Ale fosse già a conoscenza di questi suoi pensieri: “[…] non erano sicuramente argomenti nuovi. L’unica critica che mi sento di muovere è che non penso che lei sia caduta dal pero quando le ho detto certe cose, come è sembrato.” Ha quindi risposto agli hater: “Ci sono dei retroscena che voi per forza non conoscete visto che avete visto forse il 10%? Il 20% forse della nostra storia. Le telecamere a casa nostra non ci sono quindi mi sembra strano che voi possiate giudicare dopo aver visto semplicemente piccoli spezzoni. Retroscena dei quali io non voglio parlare. Non voglio parlare per rispetto verso di lei. Se lei vorrà parlarne ne parlerà, se non vorrà parlarne resterete con la curiosità.”

