Federico Zampaglione, chi è e carriera/ Il cantante e leader dei Tiromancino tra musica e regia

Federico Zampaglione, chi è il cantante e leader dei Tiromancino

Federico Zampaglione è uno dei grandi ospiti de La volta buona, che torna in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo nella prima puntata settimanale. Nato a Roma, classe 1968, è un celebre cantautore conosciuto soprattutto per essere il frontman dei Tiromancino. La grande svolta nella sua carriera arriva nel 1989, anno in cui viene fondata la formazione che ha poi iniziato a farsi strada nel mondo della musica. Tra i loro album spicca La descrizione di un attimo, contenente il brano Due destini che diventerà uno dei più celebri del loro ricco repertorio.

Giglia Marra, chi è la moglie di Federico Zampaglione/ Il primo incontro: "Ci siamo scambiati i numeri e..."

In carriera Federico Zampaglione si è distinto anche per le sue spiccate doti autoriali, collaborando con numerosi colleghi e mettendo la propria firma su importanti canzoni della musica italiana. In particolare, ha scritto brani per Noemi, Chiara Galiazzo e gli Almamegretta, ma anche per Michele Bravi, Eros Ramazzotti e Alessandra Amoroso: con quest’ultima ha anche pubblicato una nuova versione di Due destini nel 2018, cantata in duetto con lei.

Domenico e Maria Pia chi sono i genitori Federico Zampaglione/ "Mio padre è un riferimento, mia madre era..."

Federico Zampaglione e la carriera in regia, tra videoclip e film per il cinema

Ma Federico Zampaglione vanta anche una carriera come regista, nella musica e nel cinema. In particolare, nel 2015 ha diretto il videoclip della canzone Ci stai di Biagio Antonacci e, nello stesso anno, anche quello del brano I nani di Richard Benson. Al cinema ha invece diretto diversi lungometraggi. Il debutto sul grande schermo è datato 2006, anno in cui realizza il suo primo lungometraggio intitolato Nero bifamiliare: in questo progetto viene coinvolta anche l’attrice Claudia Gerini, con la quale ha avuto una relazione sentimentale fino al 2016 e da cui è nata una figlia, Linda, nel 2009.

CLAUDIA GERINI E LINDA, EX E FIGLIA DI FEDERICO ZAMPAGLIONE/ "Siamo grandi amici, mia figlia è meravigliosa"

Nel 2010 ha poi diretto il suo secondo film, Shadow, presentato al festival del cinema horror, mentre nel 2012 ha diretto il film Tulpa – Perdizioni mortali, un giallo/horror che ha nuovamente coinvolto Claudia Gerini tra i protagonisti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA