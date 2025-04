Federico Zampaglione, il nuovo singolo del cantante dei Tiromancino

Tra i protagonisti della puntata odierna di Domenica In troveremo anche Federico Zampaglione, il cantante e leader dei Tiromancino negli ultimi giorni ha rilasciato il suo ultimo singolo Mi rituffo nella notte. Un brano al quale l’artista ed ex marito di Claudia Gerini sembra essere molto legato. Il brano, da poche ore uscito in rotazione radiofonica, è nato dopo una discussione avuta da Federico Zampaglione e la moglie, con il cantante che ha svelato dei curiosi retroscena a riguardo:

Selvaggia Lucarelli/ "Ho vissuto un rapporto tossico. Chiara Ferragni? Giusto una seconda possibilità!"

“Questa canzone è nata di getto in una notte, dopo una discussione con mia moglie. Lei mi chiese arrabbiata: ‘che fai senza di me?’. Io l’ho guardata…poi le ho risposto d’istinto e in modo ironico ‘mi rituffo nella notte’. Un quarto d’ora dopo avevo in mano la canzone!”. ha confessato Federico Zampaglione riguardo al pezzo che sembra già godere della stima da parte dei fan, come dimostrano anche le prime recensioni.

Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi?/ "Ci siamo affidati alla fecondazione assistita"

Federico Zampaglione, la carriera dell’artista

Ma chi è Federico Zampaglione? Non solo cantante, ma anche autore e affermato regista, nel corso degli anni l’artista originario di Roma nato nel 1968 è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni dal punto di vista personale. Pochi mesi prima dello scattare del 1990, Federico Zampaglione ha fondato i Tiromancino, una nota band che fino ad oggi è rimasta sulle scene sempre con grande successo e regalando brani divenuti intramontabili.

Federico Zampaglione vanta all’attivo anche cinque progetti come regista, altrettante direzioni di videoclip e canzoni entrate nell’immaginario collettivo. Una storia davvero speciale e ricca di soddisfazioni quella di Federico Zampaglione, che con i Tiromancino è riuscito negli anni a togliersi diverse soddisfazioni importanti.

Claudio e Concetta, chi sono i genitori di Federica Nargi/ "Mi hanno fatto crescere con valori importanti"