Federico Zampaglione e Giglia Marra si sono sposati/ Abito e invitati: “È un sogno”

Federico Zampaglione e Giglia Marra sono marito e moglie. Il noto cantante, leader dei Tiromancino, 53 anni, e l’attrice 39enne sono convolati a nozze ieri, nella cornice di Mottola, comune in provincia di Taranto. La funzione religiosa, come riporta il Corriere, si è svolta nella chiesa di Santa Maria Assunta nel pomeriggio. Il ricevimento si è invece tenuto nella Masseria Bonelli, una location meravigliosa circondata da verde e trulli. I festeggiamenti si sono tenuti all’aperto, nel totale rispetto delle norme anti-Covid. A partecipare circa 170 ospiti, amici e parenti, che hanno celebrato la bellissima coppia. La sposa ha indossato un abito bianco a sirena disegnato dallo stilista Alessandro Angelozzi. È stata accompagnata all’altare da suo padre, mentre Federico da sua figlia Linda, avuta con Claudia Gerini.

“Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazie”, ha scritto Giglia Marra sul suo profilo Instagram, pubblicando le foto che hanno quindi reso pubblico il matrimonio con Federico Zampaglione. Qualche tempo prima, proprio l’attrice ha spiegato le difficoltà di organizzare il matrimonio: “Non è stato facile organizzare tutto in un mese e mezzo — ha detto Giglia Marra, il giorno prima del sì —. Per due anni abbiamo rimandato il matrimonio a causa del Covid. Poi, abbiamo fissato la data per il mese di ottobre del 2021, ma a fine giugno si è deciso di anticipare all’11 agosto per impegni di lavoro miei e di Federico. Senza dimenticare l’incognita virus, che avrebbe potuto far saltare i piani”. Al matrimonio pochi effetti speciali ma “tanta musica”, ha raccontato poi la Marra, sottolineando l’emozione da entrambi provata al momento del sì.

