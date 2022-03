FEDERICO ZAMPAGLIONE E LINDA, EX E FIGLIA CLAUDIA GERINI/ “Siamo ancora molto uniti”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Claudia Gerini ha parlato della sua famiglia e della grande unità su cui ha sempre potuto ammirare: «Io ho avuto un modello familiare semplicissimo. Ho passato la mia infanzia in una famiglia unita e lo è ancora. I miei genitori sono separati da trent’anni ma sono rimasti comunque in ottimi rapporti, si vedono sempre».

Claudia Gerini ha poi parlato dell’ex Federico Zampaglione, padre di Linda: «Federico è stato un grandissimo amore per me, lo è ancora. Siamo molto uniti. Quando mi ha chiesto di fare il video del suo brano mi sono divertita tantissimo. Una famiglia artistica e di sangue. Rosa è cresciuta anche con Federico». Infine, una battuta sulla sua situazione sentimentale: «In questo momento non sono innamorata. Sono in una fase di elaborazione. L’innamoramento è un sentimento molto forte, ora mi sto capendo un pochino. Sono in trattativa (ride, ndr). Mi godo la mia libertà». (Aggiornamento di MB)

FEDERICO ZAMPAGLIONE, L’EX COMPAGNO DI CLAUDIA GERINI

Federico Zampaglione ha alle spalle una storia d’amore molto intensa con la nota attrice Claudia Gerini. I due sono stati sposati più di dieci anni ed hanno avuto anche una figlia, Linda Zampaglione. Il frontman dei Tiromancino aveva parlato della sua ex durante una recente ospitata ad Oggi è un altro giorno dello scorso mese di novembre, e in quell’occasione aveva spiegato come mai era finita fra i due: “Non siamo stati noi a separarci, è stata la vita alle cui leggi non si può sfuggire. Le storie d’amore iniziano e finiscono”.

“L’amore – aveva continuato – può durare in eterno e non è questo il caso, ma noi abbiamo passato momenti molto belli, fatto film insieme e una figlia bellissima… Si sentiva che eravamo molto legati, ma eravamo cresciuti andando in direzioni diverse. L’abbiamo vista come una fase senza rancori. Nostra figlia è vissuta in un clima sereno, poi è arrivata mia moglie. La famiglia allargata si può fare… Tutto quello che a volte ci succede cerchi di controllare la vita, ma la vita va dove vuole andare”. Federico Zampaglione e l’ex moglie sono comunque rimasti in ottimi rapporti e lo si capisce anche dalla presenza della stessa Claudia Gerini al recente matrimonio del cantante con Giglia Marra, celebrato la scorsa estate. “Non vivevamo insieme già dal 2015 – aveva raccontato l’attrice dopo la fine del loro amore – quando lui tornò in una casa di proprietà, voleva i suoi spazi per suonare. Ma cenavamo insieme, passavamo i fine settimana insieme. Non siamo mai diventati nemici, malgrado certi momenti turbolenti. È stata una cosa graduale”.

CLAUDIA GERINI E LINDA ZAMPAGLIONE, EX E FIGLIA DI CLAUDIO: UNA FAMIGLIA ALLARGATA

Federico Zampaglione e Claudia Gerini sono stati legati per undici anni, dal 2005 al 2016, e nel 2009 è nata appunto Linda. La ragazzina e il papà sono spesso protagonisti di video pubblicati su Instagram e in uno degli ultimi pubblicati si vede Federico e la Figlia esibirsi in un brano di Battiato “Prospettiva nevski”.

Del resto Linda Zampaglione è una grande appassionata di musica, avendo seguito le orme di papà. Apprezza in particolare il pianoforte e chissà che a breve non vedremo la stessa sui principali palcoscenici d’Italia e no. Linda è molto legata alla mamma ma anche a Rosa, la figlia avuto dalla madre, Claudia Gerini e dall’ex marito dell’attrice Alessandro Enginoli. Una famiglia quindi decisamente allargata, come spesso e volentieri le si vedono soprattutto nel mondo dello spettacolo. “La mia famiglia è sempre stata un po’ un circo, era già allargata – ha raccontato ancora Claudia Gerini – ogni tanto arrivava il papà di Rosa, l’imprenditore milanese Alessandro Enginoli. Ero abituata a viaggiare da sola con le due figlie. Due separazioni dolci. Sono stata una grande equilibrista”.

