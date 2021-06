Federico Zampaglione, ex compagno Claudia Gerini/ Lei: “Separazione scelta giusta”

Federico Zampaglione è l’ex compagno di Claudia Gerini, con la quale ha condiviso una storia d’amore durata undici anni. Il leader del gruppo musicale dei Tiromancino è entrato nella vita dell’attrice dopo la fine del matrimonio di quest’ultima con il dirigente Alessandro Enginoli e dalla loro relazione è nata la seconda figlia della Gerini, Linda, venuta alla luce nel 2009. Tuttavia, i due non sono mai convolati a nozze, nonostante nel 2014 i due abbiano deciso di giocare uno scherzo, anzi un… tiro mancino a tutti i loro followers attraverso i social network.

In particolare, Zampaglione e Gerini hanno inscenato un finto matrimonio, facendosi immortalare con indosso gli abiti da cerimonia, esercizio agevolato dal fatto che la donna si trovasse impegnata nelle riprese di un lungometraggio nel quale doveva indossare proprio un vestito da sposa per necessità di copione. A quel punto, il cantante ha chiesto all’attore che impersonava lo sposo di prestargli un attimo la giacca per l’istantanea fake ed ecco che il trucco è riuscito alla perfezione, con tanto di pubblicazione sulla pagina Facebook dei Tiromancino, corredata dalla didascalia: “Matrimonio a sorpresa nel Salento!!! Ciao. Fede e Claudia“.

FEDERICO ZAMPAGLIONE, EX FIDANZATO CLAUDIA GERINI: “NON CI SONO STATI STRAPPI”

Federico Zampaglione e Claudia Gerini, in realtà, sembravano davvero marito e moglie: uniti, affiatati, più innamorati che mai. Poi, nel 2016, è arrivata la separazione, che ha gettato nello sconforto tutti i sostenitori della coppia, anche se proprio l’attrice ha sottolineato come quella fosse la scelta giusta, poiché è “inutile accanirsi a rivitalizzare un sentimento che non esiste più”. Ad approfondire le ragioni di quell’allontanamento, poi rivelatosi definitivo, è stata proprio Claudia Gerini nell’ambito di un’intervista rilasciata alcuni anni fa al settimanale “Grazia”: “Federico ha preso una casa tutta sua per stare un po’ da solo e fare musica. Andava e veniva continuamente. La nostra coppia è ufficialmente finita, ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente. Siamo stati fortunati: non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni”.

