Federico Zampaglione, ex compagno Claudia Gerini/ “Non siamo stati noi a separarci ma…”

Alessandro Enginoli, Federico Zampaglione e Gianni Boncompagni sono gli ex storici della celebre attrice Claudia Gerini. Con il secondo, cantante e leader dei Tiromancino, la Gerini ha condiviso undici anni di amore, tra alti, bassi e gioie impareggiabili, come la nascita di una figlia, Linda. Ad un certo punto del loro rapporto, Federico Zampiglione e Claudia Gerini si sono accorti che non era più il caso di proseguire insieme come coppia.

Erano venute a mancare alcune attenzioni importanti o più semplicemente era svanito l’amore. Al punto che non molto tempo dopo, Federico Zampigilione si è innamorato di Giglia Marra, con la quale è poi salito all’altare. Sulla sua relazione con l’attrice, il leader dei Tiromancino ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni al magazine Oggi, esprimendo il suo punto di vista sulla loro rottura.

Federico Zampiglione sulla rottura con Claudia Gerini: “Finita per le leggi della vita”

“Non siamo stati noi a separarci, è stata la vita alle cui leggi non si può sfuggire. Le storie d’amore iniziano e finiscono. L’amore può durare in eterno e non è questo il caso, ma noi abbiamo passato momenti molto belli, fatto film insieme e una figlia bellissima… Si sentiva che eravamo molto legati, ma eravamo cresciuti andando in direzioni diverse. L’abbiamo vista come una fase senza rancori”, ha raccontato Federico a proposito della fine della sua storia d’amore con Claudia Gerini.

“Nostra figlia è vissuta in un clima sereno, poi è arrivata mia moglie. La famiglia allargata si può fare… Tutto quello che a volte ci succede cerchi di controllare la vita, ma la vita va dove vuole andare”, ha aggiunto ancora l’ex compagno di Claudia Gerini. Insomma il passato è passato, almeno stando alla visione zen di Federico Zampiglione.



