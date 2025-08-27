Federico Zampaglione, marito di Giglia Marra: chi è il cantante dei Tiromancino? I due sono convolati a nozze nel 2021 in Puglia

Federico Zampaglione, il marito di Giglia Marra, non è solamente il frontman dei Tiromancino ma anche autore di diversi brani per altri artisti. Ha lavorato infatti con Eros Ramazzotti, scrivendo anche diverse canzoni per altri artisti come Alessandra Amoroso. Non sono mancate poi, nel corso della carriera del cantante, anche diverse esperienze come autore di colonne sonore dei film, come “Sotto una buona stella”, brano contenuto nell’omonimo film di Carlo Verdone.

Federico Zampaglione, marito di Giglia Marra, ha sposato l’attrice pugliese nel 2021, con una splendida cerimonia a Mottola, nel suo paese di origine. I due si erano conosciuti qualche anno prima a Roma, dove entrambi vivono, lui per fare musica, lei cinema e televisione. Grazie ad un’amica di Giglia, grande fan di Zampaglione, i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta: da quel momento non si sono più lasciati, cominciando una vita insieme. Ma chi è il marito di Giglia Marra, conosciuto per essere un grande musicista, nonché frontman dei Tiromancino? Nato a Roma nel 1968, Federico Zampaglione ha fondato la band nel 1989, pubblicando diversi singoli che fin da subito hanno ottenuto un importante successo.

Poi, nel 2006, Federico Zampaglione ha debuttato anche nel mondo del cinema con il suo primo lungometraggio, “Nero bifamiliare”, realizzando con l’aiuto e il supporto dell’allora compagna, Claudia Gerini. I due sono stati insieme per diverso tempo, avendo anche una figlia insieme, Linda, che oggi ha un ottimo rapporto sia con il papà che con la sua seconda moglie, appunto Giglia Marra. Tornando alla carriera, in diverse occasioni i Tiromancino hanno preso parte al Festival di Sanremo, senza però mai vincerlo. Non sono mancate però in carriera le hit e i brani che sono riusciti a piazzarsi nel mondo della musica come veri e propri tormentoni.

