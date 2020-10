Federico Zampaglione/ “Momento difficile ma bisogna tornare a fare musica!”

Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, è molto emozionato. Lunedì sera, 26 ottobre, il cantante sarà in diretta con la “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE”. Una serata in compagnia della grande musica, tutto rigorosamente dal vivo. A ricordare l’appuntamento e intervistare in esclusiva su RTL 102.5 News è Francesco Fredella. Il noto giornalista introduce l’ospite che dedica agli ascoltatori una piccola anteprima di ciò che accadrà in diretta lunedì, poi il cantante racconta la sua emozione: “Bisogna cercare ovviamente in un momento così dove la musica dal vivo sta mancando completamente di portare nelle casa un po’ di musica, un po’ di live, di canzoni e di cuore.” Parole vere e sentite quelle del leader dei Tiromancino, band che ha da poco pubblicato un nuovo brano che sta ottenendo grande successo.

Federico Zampaglione e i Tiromancino: il successo del nuovo brano

Ne parla proprio l’artista nel corso dell’intervista a Fredella su RTL 102.5 News: “Finché ti va sta andando benissimo. – ammette – Stamattina ho visto i dati, è stato il video più ascoltato in Italia, primo nella classifica dei video e altissimo in Top Ten, Top Five, nelle radio… Considera che è un pezzo che va ascoltato e non d’assalto, però alla fine sta andando bene e sono molto soddisfatto di questo.” Ricordiamo che sl termine del live di luned’ sera, i Tiromancino raggiungeranno nella “Social Room” Jessica Brugali e Paola Di Benedetto per continuare a chiacchierare e per rispondere alle domande dei fan in collegamento.



