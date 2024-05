Federico Zampaglione: “Quando ho conosciuto mia moglie ero in un periodo difficile”/ “Non avevo ispirazione…”

Una grande volto della musica italiana è stato ospite questo pomeriggio a La Volta Buona di Caterina Balivo: stiamo parlando di Federico Zampaglione, autore di innumerevoli colonne sonore che da sempre allietano la vita degli appassionati. Il cantautore è partito dagli albori, dalla passione per la musica impartita da suo padre e da un evento che ha segnato una sorta di svolta per la sua carriera professionale propiziato da una ‘strigliata’ di sua madre.

“Mio padre mi ha introdotto alla musica facendomi ascoltare il blues… Un giorno torno a casa e vedo mia madre con la faccia scura, mi dice: ‘Guarda cosa c’è sul tavolo’. Era la lettera della casa discografica che ci aveva cacciato. Erano dischi un po’ di nicchia e per ragioni di scarsa vendita decisero di cacciarci”. Questo il racconto di Federico Zampaglione che ha spiegato a Caterina Balivo come sia stata sua madre a dargli come consiglio di allinearsi alle esigenze del pubblico per dare una svolta alla propria carriera: “Da lì iniziò a prendere corpo l’idea di fare dischi più ‘cantati’. Devo dire che la sgridata pesante di mia madre quella sera mi servì tantissimo. A mia madre ho detto che è stata la mia ‘volta buona’. Lei era molto pratica, spartana; la ricerca e sperimentazione era apprezzata da mio padre ma per lei invece serviva altro”.

Proseguendo nella sua intervista a La Volta Buona, Federico Zampaglione ha accennato anche al suo rapporto ormai concluso con l’attrice Claudia Gerini con la quale ha dato alla luce la sua prima figlia, Linda. “E’ durata fino al 2016 dal 2004: è stata una storia bella corposa, tutto è partito dal video di ‘Amore impossibile’. Se nostra figlia Linda la canta? No, le piacciono le canzoni che vanno adesso e poi le piacciono anche i grandi classici, alcune non so dove le abbia intercettate; a volte mi fa sentire cose degli anni sessanta e settanta. Ama molto la musica ma anche la recitazione, ha anche un ruolo nel mio ultimo film”.

Federico Zampaglione ha poi raccontato a Caterina Balivo del suo ruolo di padre e di come sua figlia Linda viva il contesto sociale di oggi, particolarmente influenzato dalle dinamiche del web. “Mi fa paura tutta la violenza gratuita che gira, fatta per fare un video e postarlo; quello che noi facciamo nei film è niente rispetto alla realtà. Come le ho spiegato l’utilizzo dei social in quanto figlia di genitori noti? Lei non ama postare roba, una volta mi ha detto: ‘Non mi sento rappresentata dalle foto’. Lì ho pensato: ‘Ma è un genio, ha preso dal padre!’”. Concludendo l’intervista a La Volta Buona, il cantautore ha parlato anche dell’attuale rapporto con sua moglie, impreziosito dal brano “Noi casomai”, a lei dedicato. “Stiamo insieme da 8 anni, questa canzone è dedicata a mia moglie: parla del nostro incontro, ero in un momento difficile della mia vita perché erano successe delle cose diciamo non buone. La relazione con Claudia era finita, era da qualche anno che non c’era più mia madre… In quel momento mi mancava un po’ l’ispirazione. Mi mancava una musa, se non c’è un’emozione una canzone non si può scrivere”.











