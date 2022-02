Federico Zampaglione: “Tiromancino? Musica risolleva l’anima”/ “La guerra preoccupa…”

Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, è intervenuto in qualità di ospite e in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 febbraio 2022. Il cantante ha raccontato la paura per la guerra iniziata tra Russia e Ucraina: “Stiamo vivendo un momento assurdo, sotto tutti i profili. Purtroppo era nell’aria, speriamo che nei prossimi giorni la situazione in qualche modo rientri. Ti svegli leggendo una cosa del genere e inizi a pensare alla tua famiglia, ai tuoi bambini”.

E, ancora: “Le conseguenze di una guerra potrebbero essere davvero incredibili. Qui parliamo di seimila testate nucleari, ogni tipo di missile, persino quelli ipersonici, non si possono intercettare, quindi sarebbe l’ultima guerra, come dire. Non ci sarebbe modo di uscirne. Mi auguro che le cose riescano a rientrare. C’è una forte tensione, speriamo che la cosa si giochi sul piano della diplomazia”.

FEDERICO ZAMPAGLIONE: “BELLISSIMO SCAMBIO GENERAZIONALE CON I GIOVANI”

Nel prosieguo del suo intervento radiofonico, Federico Zampaglione ha detto: “Sono a San Benedetto del Tronto, dove partirò con il mio tour. Cominceremo domani, dopodomani a Senigallia e poi ci sarà un lungo tour fino ai primi giorni di maggio in tutti i teatri italiani. Sono Rtl 102.5 è radio partner e di questo vi ringrazio. È uno dei pochi tour che sta ripartendo, alcuni sono stati spostati a fine estate, ma in un momento come questo l’arte e la musica hanno il dovere di sollevare un po’ gli animi, di far passare le persone un po’ di tempo senza doversi angosciare”.

Poi, Zampaglione ha accennato brevemente allo scambio generazionale con i nuovi artisti: “Sono sempre molto interessato a ciò che succede nel settore giovanile, da lì arrivano idee fresche. Spesso ho collaborato con i giovani. Con loro c’è un bellissimo rapporto di scambio tra generazioni”. D’altro canto, con un maestro del suo calibro, per le nuove leve della nostra musica l’occasione per farsi strada è davvero ghiotta…



