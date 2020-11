Fedez “2 Milioni per i lavoratori dello spettacolo”/ “Una fondazione li aiuterà..”

Chi ha seguito X Factor 2020 ieri sera ha avuto modo di vedere e sentire Fedez che si è esibito con il suo nuovo singolo, dal titolo Bella Storia, ma che ha fatto anche un annuncio importante che non è legato alla moglie, ma ai lavoratori dello spettacolo in crisi in questi mesi per via dell’emergenza Coronavirus. Il rapper ha annunciato un fondo per aiutare i lavoratori dello spettacolo rivelando anche di aver già raccolto una cifra importante, circa 2 milioni. Si chiama “Scena Unita” ed è l’iniziativa promossa da un collettivo di artisti e lavoratori che insieme a Cesvi ed enti privati hanno raccolto un’importante cifra destinata al sostegno del settore. Lo stesso Fedez ha spiegato che è destinato a “supportare in modo diretto e concreto quei lavoratori senza i quali la loro arte non può prendere forma… Non aveva senso chiedere aiuto alle persone che si sono già largamente spese per questa emergenza”.

Fedez annuncia il fondo per i lavoratori dello spettacolo

Sullo stesso palco, proprio Fedez ha parlato dell’organizzazione e dell’iniziativa a cui hanno preso parte già oltre 70 artisti, tra cui anche Emma Marrone e Hall Raton. Proprio lui lo scorso ottobre aveva parlato di questo fondo annunciando di essere disposto a mettere in campo il 100 per cento del mio anticipo del tour, a quanto pare l’invito è arrivato forte e chiaro e in molti si sono subito uniti alla sua richiesta. A quel punto Chiara Ferragni non ha potuto far altro che commentare sui social: “Troppo fiera di te, Bravo amore”.



