Fedez a casa con l’ex pornostar Mia Khalifa e Leone/ “Con questa foto, un giorno…”

Fedez trova sempre il modo per divetirsi e divertire i suoi followers. Il marito di Chiara Ferragni, in quel di Los Angeles, si è lasciato immortalare in una foto insieme all’ex pornostar libanese naturalizzata americana, Mia Khalifa. Nessuna foto piccante per il rapper che ha, tuttavia, deciso di fare un regalo al figlio Leone scattando una foto che un giorno lo renderà felice e che, a suo dire, sarà l’invidia dei suoi compagni di classe anche se, per il momento, il piccoo non se ne rende ancora conto al punto che, di fronte alla presenza dell’ex attrice di film a luci rosse, piange disperato. Fedez, però, è convinto che un giorno, grazie a questa foto, Leone non potrà fare altro che ringraziarlo. “Ora piangi ma un giorno farai vedere questa foto ai tuoi compagni di classe e mi ringrazierai”, scrive il rapper nella didascaia che accompagna lo scatto.

FEDEZ E LA FOTO CON L’EX PORNOSTAR MIA KHALIFA E LEONE

Nella foto c’è un Fedez felice e un Leone che piange disperato di fronte a Mia Khalifa che, nello scatto, appare non come la star di film a luci rosse, ma come una ragazza acqua e sapone. Lo scatto, divertente e ironico, ha portato a casa più di un milione di like e tantissimi commenti. Oltre ai fans che applaudono l’ironia di Fedez e il suo sapersi prendere in giro, c’è anche chi si chiede quale sarà stata la reazione di Chiara Ferragni dopo aver scoperto del pomeriggio trascorso dai suoi uomini con Mia Khalifa. “Ma la bella domanda é: Chiara é tranquilla che stai a casa con Mia Khalifa?“, chiede qualcuno. Non mancano, tuttavia, anche i commenti di chi non condivide la scelta di Fedez.





