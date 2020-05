Fedez a Chiara Ferragni: “tet*e piccole, cuore grande”/ Auguri di compleanno…

Pubblicità

Fedez stupisce la moglie con un breve video. Per augurare buon compleanno alla sua Chiara Ferragni, il rapper ha pubblicato un video che, pur essendo ironico, tira fuori il lato romantico di Fedez e, soprattutto, tutto l’amore che prova per la donna che ha sposato e che gli ha donato il bene più prezioso, il piccolo Leone. Nel video appare così Chiara Ferragni sul cui viso si legge: “piccole tette, cuore grande”. “Auguri amore mio, hai un cuore grande grande grande”, dice poi Fedez nel video emozionando Chiara che, prima ancora, aveva ricevuto gli auguri del piccolo Leone. Il breve filmato è stato poi pubblicato dalla stessa Ferragni tra le sue storie di Instagram. “Romanticone”, ha scritto l’influencer orgogliosa del regalo prezioso ricevuto dal marito.

FEDEZ, TORTA E SORPRESA PER IL COMPLEANNO DI CHIARA FERRAGNI

Pur non potendo festeggiare con amici e parenti Chiara Ferragni sta ricevendo fiori e messaggi da tutte le persone che le vogliono bene. Il momento più atteso, però, non è ancora arrivato perchè Fedez sta facendo di tutto per rendere indimenticabile il 33esimo compleanno della moglie. Dopo aver fatto arrivare i palloncini che hanno reso felice soprattutto Leone, il rapper, ha annunciato l’arrivo di una sorpresa, per il momento top secret. “Oggi devo preparare la torta, allestire la sorpresa, trovare la gioia di vivere”, annuncia il rapper su Instagram. Cosa sarà riuscito ad organizzare, dunque, per il grande giorno della sua dolce metà? In attesa di scoprirlo, l’artista ha anche ricondiviso i video del giorno in cui chiese alla sua Chiara di sposarlo. Era esattamente il 7 maggio 2017.





