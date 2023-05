Fedez, a Muschio Selvaggio arriva Mr Marra/ Che fine ha fatto Luis Sal?

Fedez: Muschio Selvaggio senza Luis Sal

Sono diverse settimane che Fedez conduce da solo il podcast “Muschio Selvaggio”, senza l’amico Luis Sal. Le ultime puntate insieme risalgano al Festival di Sanremo 2023, poi i problemi di saluti di Fedez avevano imposto uno stop al programma, ripreso il 20 marzo. Ma Fedez è tornato a condurre da solo.

Fedez, visita di controllo ad un anno dall'intervento/ Come sta? "Che ansia"...

I fan avevano iniziato a pensare che i due avessero litigato, ma durante la puntata di Striscia la notizia andata in onda lunedì 17 aprile, in cui ha ricevuto un tapiro d’oro, il rapper ha svelato il vero motivo dell’assenza di Luis Sal: “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone”.

Chiara Ferragni compie 36 anni/ La dolce dedica Fedez...

Mr Marra al posto di Luis Sal?

Nella puntata di “Muschio del Selvaggio” di lunedì 15 maggio, Fedez ha condotto insieme a un nuovo “compagno di viaggio”: Davide Marra, conosciuto anche come Mr Marra. Ospiti della puntata Alex Schwazer e Sandro Donati. Davide Marra è uno degli streamer più famosi d’Italia, con decine di migliaia di followers su Youtube, Twitch e Instagram, conduttore del Cerbero Podcast. I fan del programma però non hanno apprezzato il cambio di “spalla” di Fedez e hanno chiesto il ritorno di Luis Sal: “Senza Luis mi dispiace dirlo ma non è la stessa cosa”, “Non ti ca*a nessuno senza Luis” e “Sono passati 15 settimane dal ultima puntata con Luis Sal”. Altri chiedono al rapper di essere sincero: “Hai il dovere di comunicarci come stanno le cose… Stai facendo uscire episodi uno dopo l’altro facendo finta che sia tutto normale ignorando una fetta rilevante di follower”.

Quali saranno i tormentoni dell'estate 2023/ Marracash con Tananai, Fedez con J-Ax...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Muschio Selvaggio Podcast (@muschioselvaggio)













© RIPRODUZIONE RISERVATA