Fedez a Salmo “narcisista”/ “Antipatie personali? Non sei un artista ma uno stronz*”

Non accenna a fermarsi lo scontro a distanza tra Salmo e Fedez. Dopo le parole del rapper sardo, il quale ha spiegato il motivo per cui ha preferito non aderire alle iniziative del collega, seppur giuste (“perchè mi stai sul cazz*”, ndr), dandogli del politico più che artista, il marito di Chiara Ferragni ha deciso di replicare sempre a mezzo social. Conclusi i festeggiamenti di Ferragosto, Fedez ha avuto modo di ascoltare le dure parole di Salmo a lui rivolte e di replicare a tono attraverso una serie di Instagram Stories.

Fedez ha così risposto punto per punto all’ultimo intervento social del collega: “Non mi ha stupito che tu non abbia rispettato le regole. Mi ha stupito che tu non abbia rispettato le persone”, ha scritto. Il marito della Ferragni ha poi voluto rispondere anche alle parole del collega che lo ha ‘accusato’ di essere diventato un politico: “Tutto è politica quando coinvolge la vita e il lavoro dei cittadini, quindi mi dispiace dirtelo caro Salmo, ma quello che hai fatto è politica, e per di più della peggior specie”.

FEDEZ REPLICA A SALMO: “NARCISISTA PERICOLOSO”

La replica di Fedez a Salmo è proseguita per iscritto nelle sue seguitissime Instagram Stories sempre con toni molto duri e senza mezzi termini il rapper si è rivolto al collega sardo aggiungendo: “Se, dopo che hai compiuto 18 anni, ti senti ancora in dovere di fare le cagate solo perché le fanno anche gli altri, è molto grave. Visto che ti chiedi se stai discutendo con un artista o con un politico, ti rispondo: stai discutendo con un adulto”.

A questo punto ha proseguito: “Contribuire ad alzare il livello di rischio sanitario di una regione sostenendo pure di farlo per aiutarla non fa di te un artista, fa di te un narcisista e anche del tipo più pericoloso, perché evidenzia che in te mancano l’empatia e la maturità per proteggere la collettività”. Infine, ha invitato a prendersi le sue responsabilità: “sei adulto e vaccinato (spero)”. Ed ha concluso con una domanda: “Bene, ora che ci hai spiegato come hai preso per il c*lo la tua città e la tua isola. Ora, finalmente, ti va di dirci cosa farai per sostenerla?”. Quindi ha svelato un ulteriore retroscena rispetto ai 10mila ulivi donati da Salmo alla Sardegna messa in ginocchio dagli incendi: Fedez, dopo aver sentito Treedom, ha appreso che sarebbe stato vano nel breve termine donare alberi che avrebbero impiegato almeno 5 anni prima di poterli piantare nelle terre bruciate della sua isola. “Ma tu ovviamente non mi hai ascoltato perchè ti sto sul caz*o”, ha commentato. Quindi l’affondo finale: “Se non sei disposto a mettere da parte le tue antipatie personali per il bene del Paese, di chi ascolta la tua musica e viene ai tuoi concerti e di chi lavora perchè tu possa esibirti dal vivo, non sei un artista, sei uno stronz*”.

