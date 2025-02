Chi è Fedez, il rapper milanese a Sanremo 2025 con “Battito”

Tra gli artisti più discussi, criticati e – certamente – osannati degli ultimi anni, Fedez è arrivato sul palco di Sanremo 2025 forte di una primissima esperienza nel 2021 al fianco di Francesca Michielin per il brano ‘Chiamami per nome‘ che è riuscito a conquistare la seconda posizione della classifica generale: nato come Federico Leonardo Lucia nel 1989, ha lanciato la sua carriera con il mixtape ‘Pat-a-Cake‘ nel 2007 incassando un buon riscontro dal pubblico che gli ha permesso di pubblicare sette differenti album tra cui uno con il famoso amico/nemico J-Ax.

Al di là delle purtroppo famosissime vicende personali tra Fedez e l’ex moglie Chiara Ferragni, negli ultimi giorni il rapper milanese è tornato ad animare la discussioni della sala stampa sanremese per via dell’indagine nata attorno alla rissa che ha coinvolto il personal trainer (ed ultras) Fabrizio Iovino: un tema che aveva già portato il collega Emis Killa a tirarsi indietro dalla partecipazione a Sanremo 2025 e che dopo delle intercettazioni trapelate sulle pagine di cronaca sembra essersi estesa anche a Federico Lucia; mentre dal conto suo il direttore artistico Carlo Conti ha ricordato che non essendo formalmente indagato dalla procura il rapper è libero di continuare il suo percorso all’Ariston senza squalifiche o penalizzazioni.

Interpretazione, canzone, performance di Fedez al Festival di Sanremo 2025

Federico Lucia, in arte Fedez, è un artista in cerca di riscatto dopo le famosissime vicende personali, presentandosi come un cantante tenebroso e a tratti irriverente che ha sempre fatto discutere anche prima dei noti episodi che l’hanno coinvolto: si presenta a Sanremo 2025 con il brano Battito per la seconda volta sul palco sanremese dopo aver partecipato nel 2021 in coppia con Francesca Michielin in un look total black firmato Versace nel quale canta un brano dove si racconta a cuore aperto e descrive la rabbia verso tutto quello che gli è capitato, ammettendo che la depressione è una brutta malattia e chiedendo apertamente di allontanarsi da sé e non fare più ritorno, perché ha solo voglia di vivere e tornare ad amare.

A tratti schivo e timido, Fedez al contrario è uno di quei personaggi spesso scomodi che riscontra spesso odio e amore insieme: si mostra grato nei confronti del conduttore Carlo Conti in quanto è riuscito a riportarlo sul palco e canta con la determinazione tipica di chi desidera voltare pagina e mentre il pubblico gli dedica un grande applauso anche sui suoi profili social – a parte i soliti ovvi detrattori – è un tripudio di lodi e commenti positivi; ma nei confronti di Fedez non ci sono mezze misure, o lo si apprezza o lo si detesta e queste peculiarità rappresentano i suoi pregi e i suoi difetti.

Commenti sulla prestazione di Fedez e critica personale al brano “Battito” presentato sul palco dell’Ariston

Fedez appare irremovibile sul palco con una performance che si può definire essenziale, priva di fronzoli o altro nel tentativo di raccontarsi senza falsi pudori: sul palco si muove poco ma con intensità, rabbia e tanta emozione e pare che riesca a stento a trattenere le lacrime legate – quasi certamente – alle vicende personali che anche se non dovrebbero condizionare il pubblico, nel suo caso diventano una sorta di motore per il favore degli spettatori che appaiono dalla sua parte non solo per ragioni strettamente canore. Fedez è un cantante particolare a mio parere, la cui dote maggiore è quella della franchezza assoluta anche a rischio di apparire scomodo e non politicamente corretto: sul palco di Sanremo dimostra tanta dignità e volontà di voltare pagina e la voglia di far ascoltare il suo brano è l’unica cosa che gli sta veramente a cuore; mentre Battito, dopo la seconda esibizione, risulta essere tra i primi 5 in classifica e sicuramente anche il proseguimento della gara consentirà di conservare una posizione di tutto rispetto anche in virtù del fatto che si tratta di uno dei brani più radiofonici con numerose sfumature in grado di catturare tutto il pubblico.