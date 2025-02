Fedez è tra i concorrenti big in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Battito”, ma l’attenzione mediatica è tutta rivolta al gossip lanciato dall’amico Fabrizio Corona. Da settimane non si parla d’altro: l’amante di Fedez e i presunti tradimenti della ex moglie Chiara Ferragni passata da imprenditrice ed influcencer a traditrice seriale. Intanto il rapper ha nuovamente attirato l’attenzione su di se, spostandola almeno per un momento dalla sua vita privata, durante il green carpet del Festival dove è apparso stralunato e con degli occhi di colore nero. Gli occhi di Fedez sono diventati subito virali sui social; le sue pupille talmente dilatate hanno attirato l’attenzione di tutti e c’è chi è pronto a scommettere sia stata l’ennesima trovata del rapper per far parlare di se.

Sui social sono tante le ipotesi: c’è chi l’ha paragonato a Nebula, un’aliena dei fumetti Marvel o semplicemente il cantante è stato vittima di un effetto ottico causato dalle luci presenti sulla passerella fuori al Teatro Ariston. Voi da che parte state?

La partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti con il brano “Battito” al momento sembra essere completamente legata al gossip e al chiacchiericcio lanciato da Fabrizio Corona nel programma “Falsissimo”. L’ex paparazzo dei vip dopo aver pubblicato una chiamata privata tra il rapper e l’amante Angelica Montini ha portato alla luce verità finora rimaste segrete. Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è stato tutto una farsa? Il rapper era perdutamente innamorato di Angelica Montini, la musa del brano “Sapore”, ed era pronto a far saltare anche le nozze pochi minuti prima di raggiungere la Ferragni sull’altare.

Non solo, Fabrizio Corona ha rivelato una serie di tradimenti di Chiara Ferragni: prima con Achille Lauro e poi con Naska; entrambi sarebbero stati confermati con tanto di audio pubblicati da Corona. Che dire: il gossip vince 10 a zero sulla musica!