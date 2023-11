Fedez accordo economico con Luis Sal per Muschio Selvaggio?/ “Patto di riservatezza”, l’indiscrezione

Fedez risolve la “faida” con Luis Sal con un accordo: ecco cosa è successo

Fedez sembra aver trovato “un accordo economico e patto di riservatezza con Luis Sal” che ha interrotto la collaborazione con il rapper mesi fa. Lo riporta il settimanale Chi, che sottolinea come le due parti abbiano trovato un modo per cessare la guerra. Con il nuovo accordo, dunque, Sal lascerebbe il progetto di Muschio Selvaggio totalmente nelle mani dell’artista.

Una ventata di aria fresca per il rapper che, come sottolinea il settimanale, ha già variato di molto gli ospiti del format: “Nell’ultima puntata c’è stato il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Poi Beppe Grillo, il vivace sindaco di Terni Stefano Bandecchi e il rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari.” Insomma, sembra proprio che il podcast si stia riprendendo dopo mesi più “fiacchi” dal punto di vista di share.

Il rapper lancia una stoccata a Luis Sal? Ecco cosa è successo

Ieri, Fedez e Mr. Marra hanno condotto un nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio, in cui sembrano evidente alcune frecciate del rapper a Luis Sal. Al web non sono sfuggiti alcuni commenti che, inevitabilmente, non possono che essere riferiti al suo ex collaboratore.

Uno degli ospiti si rivolge al rapper e dice: “Far pensare che questo programma si fa senza soldi”. Non si fa attendere la risposta di Federico che aggiunge: “Sì, questo programma si fa assolutamente senza soldi. A volte li guadagna anche chi non lo fa”. Questa dichiarazione lascia pensare che Sal stia ancora beneficiando degli introiti del podcast, nonostante abbia abbandonato da mesi il format. Altra frase ‘sospetta’ dell’artista è il complimento fatto a Marra: “Posso dire una cosa? Voglio ringraziare Davide Marra perché avere una persona al mio fianco che lavora è incredibile. Non succede sempre“. Arriverà la replica di Luis?

