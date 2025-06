In una delle ultime puntate di Pulp Podcast, condotto da Mr. Marra e Fedez, il rapper si è lasciato andare a qualche confidenza sull’ex moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. I protagonisti del suo sfogo sono i Labubu, che per chi non li conoscesse si tratta di pupazzi creati dai disegni di un creativo e diventati virali in tutto il mondo. In Italia pare siano ormai il prodotto del momento, soprattutto tra le famiglie più ricchi dato che i prezzi al pezzo sono incredibilmente alti.

Non a caso tutti i figli dei VIP sfoggiano i peluche attaccati alla borsa o allo zainetto di scuola, creando quindi una ‘catena’ che si diffonde in modo capillare tra i giovani di tutto il Paese. E Milano non è da meno, anzi, proprio nel capoluogo meneghino pochi giorni fa ha fatto scalpore la lunga coda formatasi di fronte al negozio PopMart, dove migliaia di persone hanno aspettato per ore pur di comprare un Labubu. E alla cieca, dato che ogni confezione è chiusa e non si sa cosa si troverà all’interno. Anche Fedez è finito nel ‘girone Labubu‘, accusato dall’ex moglie di qualcosa di piuttosto singolare.

Fedez si difende sui regali ai figli: “Non sapevo fossero tarocchi“

“I miei figli collezionano i Labubu, ma gliene ho comprati tarocchi. Sono tornati dalla mamma e la mamma gli ha detto che papà compra le cose tarocche”. Così Fedez ha confidato a Pulp Podcast, rivelando che senza volerlo aveva comprato a Leone e Vittoria i peluche non originali della serie. Precisa di essere stato totalmente inconsapevole del fatto che fossero tarocchi dato che oramai qualsiasi negozio di oggettistica a Milano vende imitazioni dei pupazzi virali. “Tarocchi o non tarocchi, c’è sempre il lavoro di una persona dietro”, cerca di difenderlo Mr. Marra, ma Fedez lo gela con una frase finale: “...E probabilmente in entrambi i casi minorenne“.