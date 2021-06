Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti/ Video “Mille” ambientato negli anni Sessanta

E’ disponibile su Youtube il video del singolo dell’inedito trio composto da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. La canzone ”Mille” è uscita venerdì 11 giugno con un annuncio, fatto qualche giorno prima, che ha colto di sorpresa tutto il web. La foto pubblicata da tutti e tre gli artisti nello stesso momento li ritraeva insieme appoggiati su una macchina d’epoca, con le palme sullo sfondo e il prato sotto i piedi, si presentava già come un pezzo dall’atmosfera estiva e così è stato. A fare da copertina del singolo è, però, una bellissima immagine realizzata dall’artista Francesco Vezzoli, tra gli esponenti più influenti e affermati dell’arte contemporanea italiana a livello internazionale di cui Fedez ha detto: ”E’ un evento eccezionale avere la sua firma sulla realizzazione della cover del brano”. Sul brano e sulla collaborazione con i due rapper si è espressa Orietta Berti dicendo: ”Trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo davvero bisogno. Tre generi diversi che si sono uniti perfettamente: gli opposti si attraggono. La mia voce mette in risalto la loro così come la loro mette in risalto la mia. Non sarà più quella lirica sanremese ma un’inedita alchimia nata dalle nostre voci”.

Fedez, lettera da drag queen del video Mille: "Set da incubo"/ "Chiamate trans e..."

Il video di Mille con Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Il videoclip di ”Mille” vede la regia di Giulio Rosati per Maestro Production, mentre Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti sono i protagonisti in un’ambientazione tipica di una calda giornata estiva degli anni Sessanta. I tre artisti sono infatti ripresi tra bagni in piscina con cuffie colorate e inconfondibili vestiti ed acconciature di quell’epoca, e saloni di parrucchieri come quelli di una volta. Questa collaborazione inedita, se prima è stata una sorpresa inaspettata, adesso è diventata la canzone che non deve mancare nella playlist dell’estate per non restare fermi e per lasciarsi andare con il suo ritmo twist. Inutile dire il successo raggiunto in 24 ore, su Youtube il video conta quasi due milioni di visualizzazioni. Un dettaglio che si rifà al verso cantato da Orietta Berti nel ritornello, ”labbra rosso Coca-Cola”, è l’iconica bevanda scelta per il video di ”Mille” per svelare in anteprima assoluta il nuovo design di Coca-Cola Zero Zuccheri, parte della nuova campagna di comunicazione.

Achille Lauro, liti dietro le quinte di Celebrity Hunted 2?/ Parla il manager "Falso"

LEGGI ANCHE:

Fedez sfida Sangiovanni con Chiara Ferragni/ “Mille dietro Malibu: ho carta segreta…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA